W Wielkiej Brytanii rośnie bezrobocie. Wyspiarze muszą się zmierzyć z pogłębiającym się kryzysem gospodarczym

Jak to możliwe? I dlaczego do pracy wracają ludzie po 50. roku życia?

Najnowsze dane The Office for National Statistics nie napawają optymizmem. Na Wyspach rośnie bezrobocie, a Wyspiarze muszą się zmierzyć z pogłębiającym się kryzysem gospodarczym.

Bezrobocie w UK idzie w górę

Z danych opublikowanych przez The Office for National Statistics (ONS) wynika, że stopa bezrobocia wzrosła w Wielkiej Brytanii do 3,7 proc. w ciągu trzech miesięcy do października (w porównaniu z 3,6 proc. w kwartale poprzednim). Z kolei liczba wolnych miejsc pracy spadła o 65 000 w ciągu trzech miesięcy do listopada, do 1,9 miliona, a to oznacza piąty kwartalny spadek wakatów z rzędu i pierwszy roczny spadek od początku ubiegłego roku. Jednocześnie dane pokazują, że coraz więcej osób decyduje się na powrót do pracy, ponieważ wskaźnik bierności zawodowej spadł do 21,5 proc. Na ruch taki decydują się często osoby, które przekroczyły już 50. rok życia, ponieważ tylko w ten sposób są one w stanie poradzić sobie z gwałtownym wzrostem kosztów życia.

Płace idą w górę, ale wciąż nie nadążają za inflacją

Eksperci ONS poinformowali dodatkowo, że regularne płace, z wyłączeniem premii, wzrosły o 6,1 proc. w ciągu trzech miesięcy do października. Dzieje się tak dlatego, że firmy odczuwają rosnącą presję na zwiększanie zarobków, a tak wysoki wzrost płac jest też rekordowy poza okresem pandemii. Niestety, można powiedzieć, że marne to pocieszenie dla wielu Wyspiarzy, ponieważ rosnące płace i tak nie nadążają za rosnącymi cenami. Płace realne, po uwzględnieniu inflacji wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych, spadły w ostatnim czasie o 3,9 proc.

Poziom inflacji poznamy w środę 14 grudnia, ale już teraz analitycy zdradzają, że wzrost cen dóbr i usług w listopadzie wyniósł 10,9 proc. To wciąż bardzo dużo, ale nieco mniej, niż w październiku, gdzie inflacja wyniosła 11,1 proc.

Wielu starszych Brytyjczyków powraca na rynek pracy

W tym kwartale odsetek osób, które nie pracują ani nie szukają pracy spadł, co było spowodowane spadkiem liczby osób w wieku produkcyjnym uważających się za emerytów. Zgadza się to z innymi danymi, które sugerują, że więcej osób po 50. roku życia myśli o powrocie do pracy w czasie, gdy koszty życia gwałtownie rosną. Wraz z powrotem tych osób na rynek pracy, więcej osób było zatrudnionych, a także więcej osób aktywnie poszukiwało pracy. I chociaż liczba wolnych miejsc pracy jest nadal na bardzo wysokim poziomie, to regularnie spada i jest obecnie niższa niż rok temu – tłumaczy Sam Beckett, szefowa statystyki ekonomicznej w ONS. I dodaje: - Niektóre strajki zostały zawieszone we wrześniu z powodu państwowego pogrzebu Jej Królewskiej Mości, ale w październiku ponownie wzrosła liczba utraconych dni roboczych, osiągając najwyższy miesięczny poziom od ponad 10 lat.

Coraz więcej osób w UK zgłasza niezdolność do pracy

Jednocześnie, jak ujawnili w zeszłym tygodniu eksperci The Institute for Fiscal Studies, w okresie między lipcem 2021 roku a lipcem tego roku znacząco wzrosła liczba wniosków o przyznanie zasiłku z tytułu niezdolności do pracy - Personal Independence Payment (Pip). W tym czasie podanie o przyznanie takiego zasiłku złożyło dwa razy więcej mieszkańców UK i na razie nie widać, by tempo to miało zwolnić. Niestety, jak przyznają eksperci, stan chorobowy uniemożliwiający podjęcie pracy – ze względów fizycznych bądź psychicznych – coraz częściej zgłaszają w UK nastolatkowie.

Widzimy podwojenie wniosków w zasadzie w każdym wieku i w przypadku większości poważnych schorzeń, od chorób psychicznych po artretyzm i ból pleców – mówi Sam Ray-Chaudhuri, ekonomista zajmujący się badaniami w IFS i autor raportu. Dodatkowo wiemy, że jedna trzecia nowych wniosków pochodzi od osób borykających się z zaburzeniami psychicznymi. A jeszcze gorzej sytuacja wygląda pod tym względem wśród wnioskodawców poniżej 25. roku życia, wśród których problemy psychiczne zgłasza już 70 proc.

Jeden na dziesięciu młodych ludzi w UK twierdzi, że w ogóle nie zamierza podejmować pracy

W tym samym mniej więcej czasie, co raport IFS dotyczący wnioskowania o zasiłek z tytułu niezdolności do pracy, w UK opublikowany został raport City and Guilds dotyczący młodych na rynku pracy. Badanie, przeprowadzone na próbie 5000 osób w wieku 18-24 lat, rzuciło nieco światła na trudną rzeczywistość młodych Brytyjczyków na dzisiejszym rynku pracy, na ich perspektywy na przyszłość i aspiracje zawodowe. Okazało się, że wielu młodych ludzi czuje się całkowicie wykluczonych z rynku pracy, a spośród osób obecnie studiujących lub niepracujących prawie jedna dziesiąta (9 proc.) twierdzi, że nigdy nie zamierza podejmować pracy. Jednocześnie 13 proc. przyznało, że obecnie anie nie pracuje, ani nie studiuje). Mniej więcej jeden na dziesięciu młodych ludzi „nie chce” pracować, a gdyby ekstrapolować te wyniki w stosunku do całej brytyjskiej populacji, to przełożą się one na liczbę około 227 tysięcy młodych mężczyzn i kobiet. Z kolei aż 30 proc. młodych ludzi, którzy wzięli udział w ankiecie, stwierdziło, że nie sądzi, aby kiedykolwiek spełnili swoje ambicje zawodowe. Odsetek ten jest najwyższy wśród osób, które obecnie nie pracują (35%) oraz u osób, które we wczesnym okresie życia napotykały trudności – zwłaszcza tych, które przebywały w systemie więziennym (59%), były uchodźcami (54%) lub przeszły przez brytyjski system opieki (44%).

