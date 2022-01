W Wielkiej Brytanii odnotowano rekordowe temperatury zarówno w Sylwestra, jak i Nowy Rok

To było ciepłe powitanie 2022 na Wyspach

Za nami najcieplejszy Nowy Rok w historii Wielkiej Brytanii. Rekordowe temperatury odnotowano nie tylko w Sylwestra, ale w w dzień później, pierwszego dnia 2022 roku.

Tegoroczny Sylwester na Wyspach był najcieplejszy w historii. W walijskim mieście Bala leżącym w hrabstwie Gwynedd odnotowano temperaturę sięgającą 16,5 stopnia Celsjusza, co zostało oficjalnie potwierdzone przez Met Office. Poprzedni rekord został odnotowany w 1916 w Bude w Kornwalii i wyniósł 15,6 stopnia. Powodem tak iście "upalnej", jak na tę porę roku i na ten dzień, aury jest silny napływ ciepłego subtropikalnemu powietrza z Azorów. Dodajmy, że średnie temperatur w dniu New Year`s Eve sięgają około 7 stopni. Jakby tego było mało wszystko wskazuje, że w Nowy Rok, a więc w pierwszy dzień 2022, również pobito rekord!

"St James’s Park był dziś najcieplejszym miejscem zarówno w Anglii, jak i w Wielkiej Brytanii z temperaturą 16,3 stopnia Celsjusza. Prawdopodobnie zostanie ona potwierdzona, jako nowy rekord w dniu Nowego Roku. "Temperatury w Szkocji i Walii miały również pobić swoje noworoczne rekordy osiągając odpowiednio 15,9°C i 15,6°C" - czytamy na oficjalnym Twitterze Met Office.

Dodajmy, że poprzednie lokalne rekordy wyniosły 14,5 stopnia w Inverurie w Aberdeenshire w 1992 (Szkocja) oraz 15,1 w Hawarden i Prestatyn w 2015 (Walia).

Tak ciepły początek 2022 sprawił, że wiele osob zdecydowało się na noworoczną kąpiel. Wydarzenia tego typu miały miejsce w całym kraju – w tym w Derby Pool, New Brighton, Wirral oraz w Firth of Forth na Portobello Beach w Edynburgu.

"Pogoda w przeciągu ostatnich kilka dni była wyjątkowo łagodna, zarówno w dzień, jak i w nocy" - komentował na łamach "Guardiana" meteorolog z Met Office, Tom Morgan. Wkrótce jednak możemy spodziewać się ochłodzenia. Co czeka nas w najbliższych dniach? Ciepłe masy powietrza z Azorów zostaną wyparte przez zimniejsze powietrze z północy. Słupki rtęci na Wyspie spadną do trzech stopni w szkockim Edynburgu i do około siedmiu w Londynie oraz Cardif

"Temperatury do średnich wartości charakterystycznych dla tej pory roku. Prognozy mówią także o mrozie i śniegu, który wystąpi na obszarach północnych i obszarach górskich" - zapowiadał Dan Stroud z Met Office.