W UK od 2040 r. nie będzie autobusów i ciężarówek z silnikiem diesla lub benzynowym? Tę ambitną inicjatywę wsparło aż 13 państw

Fot. Getty

Wielka Brytania, wraz z 12 innymi państwami, zobowiązała się na szczycie COP26 do zaprzestania sprzedaży ciężarówek i autobusów napędzanych silnikiem diesla lub benzynowym. Miałoby to nastąpić od 2040 r.

Całkowite wyeliminowanie ze sprzedaży ciężarówek i autobusów napędzanych silnikiem diesla lub benzynowym to bardzo ambitny cel. I taki postawił sobie między innymi rząd Wielkiej Brytanii na zakończonym niedawno szczycie COP26 w Glasgow. UK, wraz Austrią, Kanadą, Chile, Danią, Finlandią, Luksemburgiem, Holandią, Nową Zelandią, Norwegią, Szwajcarią, Turcją i Urugwajem, zobowiązały się do współpracy w celu osiągnięcia tymczasowego celu, jakim jest ograniczenie sprzedaży nowych pojazdów o średniej i dużej ładowności, napędzanych dieslem lub benzyną o 30 proc. (do 2030 r.), a następnie do całkowitego ich wyeliminowania dekadę później.