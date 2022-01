W Wielkiej Brytanii notowanych jest więcej zakażeń koronawirusem, niż w innych krajach Europy. Dlaczego?

Fot. Getty

W Wielkiej Brytanii, w której społeczeństwo jest jednym z najlepiej zaszczepionych w Europie, liczba zakażeń koronawirusem jest wyższa, niż w pozostałych krajach na kontynencie. Naukowcy wyjaśniają, co może leżeć u podłoża tego stanu rzeczy.

Liczba zachorowań na Covid-19 w Wielkiej Brytanii jest znów jedną z najwyższych w Europe i jest wyższa, niż o tej samej porze w zeszłym roku, gdy w niektórych regionach Anglii obowiązywały lockdowny. Naukowcy wyjaśniają, że szczepionka nie chroni wielu ludzi przed samym zakażeniem, ale że znacząco łagodzi ona przebieg Covid-19, chroni przez ciężkim przebiegiem choroby i koniecznością hospitalizacji. Im natomiast wirus jest się w stanie bardziej rozprzestrzeniać, tym większa jest szansa, że znajdzie on sposób na przebicie się przez mechanizmy obronne, jakie dostarcza szczepionka.

Dlaczego w UK jest tak wiele zachorowań na Covid-19?

W Wielkiej Brytanii podano dotychczas 138 mln dawek szczepionki przeciwko Sars-Cov-2, a w pełni zaszczepionych (dwoma dawkami) jest 48,3 mln ludzi, czyli 71,8 proc. społeczeństwa. Jest to jeden z najlepszych wyników w Europie, zwłaszcza biorąc pod uwagę, że w UK większość osób zaszczepionych dwoma dawkami przyjęła już także trzecią dawkę przypominającą. Tymczasem, jak wskazują osoby sceptycznie nastawione wobec szczepień, Wielka Brytania wciąż notuje bardzo wysokie liczby zakażeń koronawirusem (obecnie jest to średnio 40 000 dziennie, ale kilka tygodni temu liczba zakażonych sięgała dużo ponad 100 000). Dlaczego zatem tak się dzieje? Cóż, naukowcy odpowiadają, że może się na to składać kilka przyczyn. Profesor Neil Ferguson, członek rządowej grupy doradczej Scientific Advisory Group for Emergencies (SAGE) sugeruje na przykład, że Wielka Brytania notuje obecnie wyższy poziom infekcji, niż wiele innych krajów europejskich z uwagi na „niższą odporność funkcjonalną [obserwowaną w obrębie] populacji UK, niż w większości społeczeństw krajów Europy Zachodniej”. Na tę niższą odporność składają się m.in. nadzwyczaj wczesne wprowadzenie szczepień w UK (i spadek przeciwciał u większości zaszczepionych po pięciu/sześciu miesiącach), fakt polegania na szczepionce AstraZeneca (dającej nieco mniejszą odporność w obliczu mutacji Delta), rzadsze noszenie maseczek, luźniejsze zasady dotyczące mieszania się ludzi między sobą i spowolnienie programu szczepień w ostatnich miesiącach.