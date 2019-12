W Wielkiej Brytanii jest obecnie więcej banków żywności niż lokali McDonald's

Fot. Getty

Aktywiści pracujący na co dzień z biednymi rodzinami w UK alarmują, że po 10 latach rządów torysów sytuacja materialna dziesiątek tysięcy ludzi w UK dramatycznie się pogorszyła. Z oficjalnych statystyk wynika, że na Wyspach działa ponad 2000 banków żywności, czyli... o ponad 50 proc. więcej, niż jest w UK lokali McDonald's.

Zgodnie z danymi z raportu House of Commons Library, na terenie Wielkiej Brytanii działa obecnie przynajmniej 2000 banków żywności, ale liczba ta może być znacznie wyższa, ponieważ miejsc, w których biedni ludzie mogą otrzymać darmowe paczki żywnościowe, przybywa w UK z miesiąca na miesiąc. Dane te są tym bardziej przerażające, gdy zestawi się je z liczbą zarejestrowanych na Wyspach lokali McDonald's, których jest... zaledwie, można by powiedzieć, jakieś 1300. „Restauracji McDonald’s w UK,według danych firmy, jest ok. 1300. Według ostatniego raportu House Of Commons Library, w UK działa przynajmniej 2000 banków żywności. Ta liczba jest niedoszacowana, ponieważ pochodzi z danych gromadzonych przez Trussell Trust i Independent Food Aid Network, i nie obejmuje wszystkich rodzajów banków żywności, takich jak na przykład banki żywności działające w szkołach” - czytamy w raporcie organizacji charytatywnej Full Fact.

Według Emmy Revie z Trussell Trust, ludzi w całej UK zmuszają do korzystania z banków żywności rosnące koszty życia i długi czas oczekiwania na wypłaty z tytułu Universal Credit. - Dla zbyt wielu ludzi radzenie sobie finansowo staje się coraz bardziej trudne. Nie możemy wzbraniać się przed zmianami, które przyniosą realną zmianę i skończą z potrzebą korzystania z banków żywności. Zdajemy sobie sprawę z problemów związanych z systemem świadczeń społecznych, w tym z 5-tygodniowego okresu oczekiwania na Universal Credit i z niskich płatności, które nie nadążają za kosztami utrzymania i tym samym zmuszają do korzystania z banków żywności więcej osób niż kiedykolwiek wcześniej. Oczywiście niedobrze jest, jeśli ktokolwiek zmuszony jest korzystać z banku żywności w Wielkiej Brytanii. Czy zatem wszyscy nasi przywódcy partyjni zobowiążą się do wprowadzenia zmian, o których wiemy, że należy je wprowadzić? - zaznaczyła Emmy Revie.

