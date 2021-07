W 2021 roku w Wielkiej Brytanii brakuje ludzi do pracy. Polak mówi jak jest i jego film staje się hitem [wideo]

Brytyjczycy nie palą się do podejmowania zatrudnienia na wakatach po emigrantach, co nie zaskakuje samych emigrantów

Po Brexicie napływ emigrantów zarobkowych do Wielkiej Brytanii został zahamowany

Polak od lat mieszkający w UK nagrał wideo o braku ludzi do pracy w UK. Brexit oraz pandemia spowodowały tąpnięcie na brytyjskim rynku. Łańcuchy dostaw nie działają, brakuje zarówno pracowników fabryk, jak i kierowców, którzy produkty i towary mogą dostarczyć. Film natychmiast zaczął rozchodzić się viralowo w internecie. Krytyka wylewa się na Brytyjczyków. Czy Brytyjczycy powinni czuć się urażeni, a Polacy mieć powód do radości?

“Zabrakło ludzi do pracy w Wielkiej Brytanii” [wideo]

Zobacz film i wyraź swoją opinię w naszej sondzie na końcu artykułu:

Czy wyśmiewani przez emigranta Brytyjczycy powinni czuć się urażeni? Krytyka obecnego stanu rzeczy uderza także bezpośrednio w Brytyjczyków. Słyszymy w filmie: "Granicę trzeba było zamknąć, ponieważ co drugi Brytyjczyk po podstawówce nie mógł znaleźć pracy jako doktor, a to wszystko dlatego, że połowa Polaków, Litwinów i Rumunów, którzy przypłynęli na wyspę, miała wykształcenie medyczne i blokowała dostęp do ich ulubionego zawodu". Faktem jest, że Anglicy nie palą się do podejmowania zatrudnienia na wakatach po emigrantach. Przyjezdni podejmują bowiem bardzo często pracę w zawodach, w których nie ma żadnego zainteresowania ze strony miejscowych. Komentujący dodatkowo podsycają atmosferę: Kanlios napisał (pisowania oryginalna - red.): "Całe szczęście, że chętnych na socjal, nigdy nie zabraknie"

Reemigracja Powrót z UK do Polski podsumował (pisowania oryginalna - red.):

"Świetny film. To prawda. Mase ludzi teraz wyjeżdża z UK. Jestem jedną z nich. W miejscu gdzie pracowałem już brakuje ludzi bo emigranci nie przyjeżdżają i próbuje się w ich miejsce zatrudnić anglików. Efekt? Spadek produktywności o połowę. W okresie krótkoterminowym możecie zacierać ręce bo pracodawcy będą konkurowali o pracowników i będę zwiększali pensję. Ale tak nie da działać się na dłuższą metę i efekt będzie taki że przeniosą swoje fabryki, magazyny i biura do innych krajów na świecie gdzie ludzi nie brakuje i trzeba im zapłacić nie 10 funtów na godzinę tylko 5 albo 2. Dzisiaj taki proces jest bardzo łatwy. Jeżeli nie zmienią swojej polityki imigracyjnej to nadchodzą ciężkie lata dla UK".

Czy Brytyjczycy rzeczywiście powinni wycofać się z decyzji o ograniczeniu imigracji z krajów europejskich? Wyraź swoje zdanie w sondzie:

