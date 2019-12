W Wielkiej Brytanii najtrudniej umówić się do… DENTYSTY! Aż 2 miliony mieszkańców UK nie dostało się na wizytę

Około 2 miliony mieszkańców UK przyznało, że nie mogło umówić się na wizytę do dentysty.

NHS przeżywa kryzys - chce w nim pracować znacznie mniej osób, niż potrzeba względem zapotrzebowania brytyjskiego społeczeństwa. Jak się okazuje, jednym z najbardziej zaniedbanych sektorów jest stomatologia - niedobór dentystów w Wielkiej Brytanii jest ogromny. Próbowaliście kiedyś umówić się na wizytę do państwowego dentysty w UK?

Ponad 2 miliony mieszkańców UK ma problem z zapisaniem się do dentysty w NHS, z czego niemal 1,5 miliona nie mogło umówić się na wizytę przez okres dwóch lat - poinformował portal „pulsHR”. Dane te potwierdza wypowiedź szefa British Dental Association, Davida Cottama, który powiedział na łamach BBC: „Problemy z dostępem (…) stały się problemem milionów mieszkańców Anglii”.

Sprawę leczenia dentystycznego w Wielkiej Brytanii dodatkowo komplikuje fakt, że duża część brytyjskiego społeczeństwa w ogóle nie jest uprawniona do bezpłatnej opieki stomatologicznej w ramach NHS. Badania przytoczone przez portal „pulsHR” wykazały, że aż pół miliona mieszkańców UK nie zdołało się umówić na wizytę do lekarza, ponieważ albo trafili na listę oczekujących, albo nie było ich stać na samodzielne opłacenie usług, których cena waha się od 22 do 270 funtów.

Według podobnego badania sondażowego, którego wyniki zostały opublikowane przez BBC, z powodu problemów z dostępem do darmowych usług stomatologicznych, wielu mieszkańców UK (ponad 2 miliony ankietowanych) w ogóle zrezygnowało z korzystania z NHS, a 130 tysięcy osób trafiło na długą listę oczekujących. Z kolei z powodu zbyt drogich usług dentystycznych z leczenia zrezygnowało około 730 tysięcy osób.

British Dental Association podało, że - biorąc pod uwagę wyłącznie Anglię - największy problem z dostępem do darmowych usług stomatologicznych mają mieszkańcy Londynu, Bradford, Brighton, Cornwall, Surrey, Norfolk, a częściowo również Kent.

Jakie są Wasze doświadczenia z brytyjską stomatologią? Próbowaliście kiedyś skorzystać z usług dentysty w NHS? A może swoje uzębienie wolicie leczyć w Polsce? Czekamy na Wasze opinie!

