W West Yorkshire doszczętnie spłonęła szkoła podstawowa! W sprawie został aresztowany mężczyzna [WIDEO]

Fot. YouTube

W Mixenden, w West Yorkshire, doszczętnie spłonęła w nocy szkoła podstawowa. Policja aresztowała w sprawie mężczyznę, którego ujęła na miejscu.

W nocy z wtorku na środę w miejscowości Mixenden, Halifax, West Yorkshire, doszczętnie spłonęła szkoła podstawowa Ash Green Community Primary School. Na miejsce pożaru błyskawicznie przyjechały zastępy straży pożarnej oraz policja, która w sąsiedztwie szkoły ujęła mężczyznę. Wejście intruza na teren budynku szkolnego zasygnalizował alarm. Mężczyzna doznał obrażeń i został przewieziony do szpitala.

Policja z West Yorkshire poinformowała, że traktuje wybuch pożaru jako „podejrzany”. Nie wiadomo, czy na skutek pojawienia się ognia ucierpiał jeszcze ktoś inny, ale okoliczni mieszkańcy zostali wezwani przez służby do szczelnego zamknięcia okien i drzwi. Na razie jest za wcześnie, by dokładnie oszacować zakres zniszczeń dwupiętrowego budynku szkolnego, ale straż pożarna West Yorkshire poinformowała, że jednopiętrowa przybudówka była „w 100% w płomieniach”. „Patrzeniu, jak płonie nasza szkoła, gdy profesjonaliści wykonują swoją pracę, towarzyszy poczucie bezradności. Stojąc tu razem, modlimy się za wszystkich pracowników, uczniów @AshGreenPrimary wraz z całą społecznością Mixenden. Jesteśmy wdzięczni Straży Pożarnej i Policji” - czytamy w poście umieszczonym na Twitterze przez lokalny kościół Narodzenia Pańskiego.

Koszmar dla lokalnej społeczności

Głos w sprawie zabrał także dyrektor szkoły dyrektor Mungo Sheppar, który napisał napisał na Twitterze, że zarówno nauczyciele i uczniowie, jak i cała społeczność Mixenden są zdruzgotani. Ale dyrektor wyraził też nadzieję, że „wszyscy przejdą to razem”. „Jutro jest pierwszy dzień naszego procesu odbudowy. Będziemy mieli z powrotem wszystkie nasze cudowne dzieci tak szybko, jak to możliwe, choćby nie wiem co. Dbajcie o siebie” - napisał dyrektor.