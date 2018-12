W weekend w UK sypnie śniegiem, a temperatura powietrza spadnie do – 8 st. C

Fot. Getty

Nadchodzący weekend będzie mroźny i wilgotny – na północy kraju temperatura powietrza spadnie nawet do – 8 st. C, a w wielu regionach sypnie śniegiem. To może być jednak tylko przedsmak tego, co czeka nas na Wyspach w Święta Bożego Narodzenia, które, zgodnie z zapowiedziami dziennika „Daily Express”, mają być jednymi z najzimniejszych od kilku dekad.

Czwartek na Wyspach będzie suchy, ale mroźny – rano odczuwalna temperatura powietrza wynosiła -3 st. C w Birmingham, -1 st. C w Londynie i Manchesterze, 0 st. C w Cardiff i Glasgow, i 1 st. C w Belfaście. Im jednak bliżej weekendu, tym na Wyspach pojawi się więcej opadów, a temperatura będzie spadać.

W nocy z czwartku na piątek w Szkocji i północnej Anglii temperatura powietrza może spaść nawet do – 8 st. C. Poza tym przechodzący nad Wielką Brytanią niż przyniesie zwiększoną ilość opadów, które na północy i na wschodzie kraju przybiorą postać śniegu. W piątek w ciągu dnia temperatura nieznacznie się jednak podniesie i wyniesie ok. - 4 st. C na północy kraju i ok. 2 st. C w Londynie i Anglii południowo – wschodniej.

Polak koczował w rezerwacie i zmarł z wycieńczenia!

W sobotę niż przesunie się w kierunku zachodnim, obejmując większe połacie kraju. - W sobotę śnieg pojawi się w Szkocji i Anglii północnej. Istnieje jednak prawdopodobieństwo, że opady wystąpią także w środkowej części kraju, dlatego również tam powinny zostać wydane ostrzeżenia przed opadami – powiedziała na łamach „Daily Express” Becky Mitchell z Met Office. Nieznaczna poprawa pogody nastąpi dopiero w niedzielę – w wielu regionach kraju wystąpią wtedy większe przejaśnienia i będzie cieplej.

Ryanair organizuje zimową wyprzedaż miejsc – bilety w cenie nawet 1.94 funta

Dziennik „Daily Express” poinformował niedawno, że tegoroczne Święta Bożego Narodzenia mogą być najzimniejszymi świętami od dekad. Z prognoz, do których dotarli dziennikarze gazety wynika, że podczas przerwy świątecznej śnieg ma padać nieprzerwanie przez 10 dni, a temperatury mogą spaść nawet do – 20 st. C. Prognoz tych nie potwierdzają jednak na razie meteorolodzy z Met Office.

Sondaż - jakie konsekwencje dla Polski będzie miało wyjście Wielkiej Brytanii z UE?

Przeczytaj świąteczny numer Polish Express