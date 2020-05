W weekend Polacy OSZALELI! Przed Babią Górą ustawiały się KOLEJKI turystów!

Fto: Facebook Aktualne warunki w górach

Wygląda na to, że Polacy, podobnie zresztą jak Brytyjczycy, Hiszpanie czy Włosi, gdy tylko zrobi się ładniejsza pogoda, gdy tylko słońce mocniej zaświeci, zapominają o tym, że pandemia się jeszcze nie skończyła...

W miniony weekend w Polsce aura zdecydowanie dopisała, a nasi rodacy, którzy zostali w ojczyźnie postanowili wykorzystać te warunki, żeby spędzić mile czas na łanie natury. Zgodnie z regulacjami wprowadzonymi przez rząd Mateusza Morawieckiego i luzowaniem obostrzeńm część szlaków turystycznych została otwarta.

W Tatrach od 4 maja wszystkie trasy są już otwarte, choć w przypadku Morskiego Oka i Doliny Kościeliskiej obowiązują odpowiednie limity, a władze Tatrzańskiego Parku Narodowego apelują do turystów, aby bilety kupowali online, a nie stojąc w kolejkach przed "okienkiem". Z kolei w Beskidach wszystko funkcjonuje od 20 kwietnia, choć również pewne ograniczenia dotycząc schronisk.

Co na to Polacy? Zobaczcie sami - w miniony weekend szlaki były pełne ludzi! Przed kasami ustawiały się długie na kilkadziesiąt metrów kolejki. Tak było w przypadku Babiej Góry. Zobaczcie sami:

Jednym słowem, ci którzy liczyli, że w górach będą mogli rozkoszować się pięknem przyrody w ciszy i spokoju, grubo się przeliczyli. Na szlakach było tłoczno, gwarno i bardzo "miejsko". Jak oceniacie taką sytuację? Wyraźcie swoje zdanie biorąc udział w naszej ankiecie:

Babia Góra to masyw górski w Paśmie Babiogórskim należącym do Beskidu Żywieckiego w Beskidach Zachodnich. Najwyższym szczytem jest Diablak liczący 1725 metrów wysokości, często nazywany również Babią Górą, jak cały masyw. Jest najwyższym szczytem Beskidów Zachodnich i poza Tatrami najwyższym szczytem w Polsce, drugim co do wybitności (po Śnieżce).