W weekend będzie gorąco. Wydano bursztynowy alert

UK Health Security Agency (UKHSA) poinforowała, że bursztynowy alert pogodowy związany z wysokimi temperaturami stanowiącymi zagrożenie dla zdrowia obowiązuje od godziny 9.00 w piątek do 9.00 w poniedziałek.

Synoptycy zapowiadają upalny weekend, w czasie którego temperatury mają wzrosnąć do 30 stopni Celsjusza, a w niektórych rejonach pojawią się także gwałtowne burze.





Gorący weekend z burzami

Zgodnie z ostrzeżeniem wydanym przez brytyjską Agencję Bezpieczeństwa Zdrowia (UKHSA) – od piątku do poniedziałku możemy spodziewać się wysokich temperatur. We wschodniej i południowej Anglii, a także w rejonie Midlands zaostrzono weekendowy alert, zmieniono go z żółtego na bursztynowy.

Oznacza on, że wysokie temperatury mogą mieć negatywny wpływ zdrowotny na osoby w każdym wieku i nadwyrężać służbę zdrowia. Synoptycy z Met Office przewidują, że w niektórych częściach Wielkiej Brytanii będzie cieplej niż na Ibizie i Teneryfie w tym czasie.

Słabszy, żółty alert pogodowy obowiązuje w północnej Anglii i Londynie. UKHSA po raz pierwszy wydała ostrzeżenie przed upałami w środę, jednak zaostrzyła alerty twierdząc, że temperatury wzrosną gwałtownie w niektórych rejonach UK w ciągu nocy.

Z kolei żółte ostrzeżenie Met Office dotyczące burz obowiązuje dla całej Walii i wielu terenów w południowej Anglii od godziny 14.00 do 21.00 w sobotę. Oznacza to, że mogą wystąpić zakłócenia w podróżowaniu, przerwy w dostawie prądu i lokalne powodzie.

Nowy system ostrzegania oznaczony kolorami, który prowadzony jest przez UKHSA i Met Office, ma na celu zmniejszenie liczby zachorowań i zgonów wśród osób najbardziej narażonych.

Zalecenia w czasie upałów

W czasie upałów UKHSA zaleca, aby:

- sprawdzać samopoczucie u przyjaciół i sąsiadów,

- zapoznać się z objawami wyczerpania cieplnego i udaru cieplnego,

- unikać słońca między godziną 11.00 a 15.00,

- ćwiczyć i wyprowadzać psa w chłodniejszych porach dnia, np. rano, wieczorem,

- zamknąć okna i zasłonić zasłony w wystawionych na duże działanie słońca pomieszczeniach w domu,

- nosić ubrania dostosowane do pogody, gdy wychodzimy na zewnątrz, także kapelusz i okulary przeciwsłoneczne,

- pić dużo płynów i ograniczyć spożycie alkoholu.

Ryzyko pożarów

Andy Cole, zastępca szefa straży pożarnej z Dorset and Wiltshire Fire Service, wezwał ludzi do zachowania „czujności” w ten weekend i unikania używania jednorazowych grilli lub rozpalania ognisk.

Powiedział, że w zeszłym roku doszło do „rekordowej liczby” pożarów, dodając, że w Dorset i Wiltshire odnotowano „około 400-procenotwy wzrost” liczby pożarów w porównaniu z rokiem poprzednim.

Zmiany klimatyczne powodują, że fale upałów w Wielkiej Brytanii stają się bardziej prawdopodobne i ekstremalne. Ubiegły rok był najcieplejszym w historii UK – Coningsby w Lincolnshire osiągnęło rekordową temperaturę 40,3 stopnia Celsjusza, 19 lipca.

UKHSA spodziewa się, że fale upałów „będą najprawdopodobniej występować częściej, będą bardziej intensywne i będą trwać dłużej w nadchodzących latach i dziesięcioleciach”.

