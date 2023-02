W walentynki wysokie temperatury na Wyspach. Pod koniec miesiąca jednak wrócą mrozy

W Wielkiej Brytanii temperatury bardzo wzrosną w walentynki, znacznie powyżej średniej dla tej pory roku. Synoptycy zapowiadają jednak, że pod koniec miesiąca wrócą mrozy z możliwym nadejściem Bestii ze Wschodu.

Mieszkańcy Wysp w walentynki mogą cieszyć się słońcem i przyjemnymi – nietypowymi dla zimy - temperaturami. Niestety pod koniec miesiąca powrócą duże mrozy z najniższymi temperaturami sięgającymi -11 stopni Celsjusza.





Ciepło w walentynki

Początek wtorku był wprawdzie zimny, a temperatury w niektórych obszarach kraju spadły nawet do -5 stopni Celsjusza. Ze względu na gęstą mgłę Met Office wydało żółty alert pogodowy. Ponadto na północnym-zachodzie pojawiły się chmury i przelotne opady deszczu. Jednak w wielu rejonach było słonecznie ze słabym wiatrem.

W ciągu dnia temperatury wzrosły znacznie powyżej średniej miesięcznej dla lutego. Miłośnicy słońca będą jednak musieli jak najlepiej wykorzystać cieplejszą pogodę, ponieważ pod koniec miesiąca powracają ujemne temperatury wraz z możliwym wystąpieniem Bestii ze Wschodu.

Żółte ostrzeżenie Met Office dotyczące mgły objęło duży obszar Anglii na wschodzie i południu, a obowiązywało do 10 rano we wtorek. W rozległych obszarach gęstej mgły widoczność spadła nawet do 50 metrów. W związku z wystąpieniem porannej gęstej mgły informowano również o istniejącym zagrożeniu „opóźnień lub odwołań lotów”. A także możliwym dłuższym czasie podróży z „możliwymi opóźnieniami autobusów i pociągów”. Met Office stwierdziło: „Mgła, która wystąpi na niektórych obszarach, prawdopodobnie spowoduje pewne opóźnienia w podróży we wtorek rano”.

Duże różnice temperatur

Jak informowali synoptycy, w ciągu dnia wystąpiły silne różnice temperatur.

- Walentynkowe dylematy związane z garderobą dla niektórych z was, mroźny i miejscami mglisty początek dnia, ale po południu wiosenne ciepło, 16C, możliwe 17C w północno-zachodniej Walii, znacznie powyżej średniej wynoszącej 8 stopni Celsjusza dla tego okresu w miesiącu - powiedział zwięźle prezenter BBC, Matt Taylor.

Postanowił też wyjaśnić przyczynę tak ciepłej pogody w walentynki:

- Skąd ciepło? Cóż, jesteśmy na zachód od tego ogromnego wysokiego ciśnienia, utrzymującego suchość w większości zachodniej Europy. Ponieważ jesteśmy po zachodniej stronie, rozwija się południowy wiatr, ale zanim naprawdę się rozwinie, najbardziej zauważalne są ciepłe temperatury w obszarach zachodnich. Gdzie indziej mieliśmy mroźny początek dnia -4, -5 stopni Celsjusza w jednym lub dwóch rejonach i gęste mgły. W ciągu dnia będzie dużo suchej pogody, a temperatury: 13 stopni Celsjusza w Moray Firth, 15, 16 stopni na północy Devon i może do 16, 17 stopni w północno-zachodniej Walii.

Kiedy przyjdą mrozy?

Długoterminowe mapy pogodowe pokazują, że w Wielkiej Brytanii pojawią się bardzo niskie temperatury, mogą one spaść nawet do -11 stopni Celsjusza z możliwym nadejściem Bestii ze Wschodu. Pod koniec lutego rtęć w termometrach może spaść po miesiącu stosunkowo łagodnych temperatur, za sprawą wysokiego ciśnienia utrzymującego się w ciągu ostatnich dwóch tygodni.

Powodem mrozów może być nagłe ocieplenie stratosferyczne (SSW) – to samo zjawisko, które zapoczątkowało Bestię ze Wschodu (Beast from the East) w 2018 roku, w tym samym czasie w roku kalendarzowym.

Bestia ze Wschodu i ocieplenie

Zjawisko związane z nagłym ociepleniem stratosferycznym (Sudden Stratospheric Warming – SSW) polega na szybkim ociepleniu występującym wysoko w stratosferze i jest powiązane z pojawieniem się surowych zimowych warunków pogodowych. Oszacowano, że istnieje 80-procentowe prawdopodobieństwo, że do końca lutego dojdzie do kolejnego nagłego ocieplenia stratosferycznego, chociaż jego wpływ nie jest jeszcze jasny.

- Główne nagłe ocieplenie stratosferyczne (SSW) sprawia, że prąd strumieniowy wije się bardziej, co może prowadzić do blokowania dużego obszaru wysokiego ciśnienia nad północną Europą, w tym Wielką Brytanią. Ta blokada wysokiego ciśnienia może prowadzić do zimnej i suchej pogody na północy Europy, w tym w Wielkiej Brytanii, z łagodnymi, wilgotnymi i wietrznymi warunkami bardziej prawdopodobnymi na południowych obszarach kontynentu. Jednak nie zawsze tak jest i nie zawsz ma to wpływ na Wielką Brytanię. Pogoda może być również łagodna, gdy wystąpi SSW – tłumaczy synoptyk z Met Office.

Z kolei profesor Adam Scaife, nadzorujący prognozy długoterminowe w Met Office powiedział, że „jakikolwiek wpływ na pogodę w Wielkiej Brytanii” związany z nadejściem Bestii ze Wschodu najprawdopodobniej wystąpi na przełomie lutego i marca.

