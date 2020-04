W UK zabraknie owoców i warzyw przez epidemię koronawirusa? Ratunkiem - sprowadzenie na Wyspy pracowników z UE wyczarterowanymi samolotami!

Fot. Getty

Już miesiąc temu brytyjscy rolnicy ostrzegali, że jeśli zmniejszy się liczba imigrantów z UE, to w przyszłym roku na Wyspach zabraknie owoców i warzyw. Ale po tym, jak w marcu rozszalała się w UK epidemia koronawirusa, problem z poważnym niedoborem warzyw i owoców na półkach sklepowych może się pojawić znacznie wcześniej.

Dokładnie miesiąc temu brytyjscy rolnicy ostrzegali rząd Borisa Johnsona, że wejście w życie nowego systemu imigracyjnego ograniczającego napływ na Wyspy słabo wykwalifikowanych, sezonowych imigrantów z UE, może doprowadzić do poważnych braków w asortymencie warzyw i owoców. Problemem, jak wskazywali rolnicy, miało też być prognozowane po zakończeniu okresu przejściowego zwiększenie kontroli na granicach i w efekcie wystąpienie opóźnień w dostawach.

Dziś jednak, 1 kwietnia (i wcale nie jest to primaaprillisowy żart) rolnicy w UK chcieliby mieć takie zmartwienia, jak przed miesiącem, ponieważ wszystko zależałoby jedynie od decyzji politycznej i od siły ich nacisku na rząd. Natomiast po rozwinięciu się epidemii koronawirusa na Wyspach (a także w innych częściach świata) sytuacja diametralnie się zmieniła. Teraz ewentualne sprowadzenie pracowników na Wyspy będzie wymagało nie tyle zgody rządu, ale skomplikowanego pod względem logistycznym działania, w którym wziąć muszą również udział uziemione samoloty przewoźników lotniczych takich jak WizzAir czy EasyJet.

Obecnie potrzebnych jest 90 000 pracowników rolnych do zbiorów warzyw i owoców, które zaczną się już w przeciągu kilku tygodni. Organizacja dobroczynna Concordia, która zajmuje się rekrytowaniem pracowników sezonowych do pracy w UK twierdzi, że w najbliższym czasie chce sprowadzić 10 000 ludzi z zagranicy, w tym połowę z krajów Unii Europejskiej i połowę z krajów spoza UE, takich jak Rosja, Mołdawia, Ukraina, Białoruś i Gruzja. Problem polega jednak na tym, że państwa spoza Wspólnoty zamknęły swoje granice z uwagi na pandemię koronawirusa, w związku z czym rekrutacja z tych obszarów utknęła w martwym punkcie. I choć pracowników sezonowych można by próbować pozyskać w krajach takich jak Litwa, Rumunia i Bułgaria, to i z tym jest problem. Litwa na przykład też zamknęła swoje granice, a z Rumunii i Bułgarii nic na Wyspy teraz nie poleci.

Ratunkiem dla brytyjskich upraw jest tylko przywiezienie pracowników z krajów UE wyczarterowanymi samolotami. - Mówimy tu o wyczarterowaniu samolotów w celu przywiezienia pracowników – mówi Stephanie Maurel z organizacji Concordia. - Koszt godzinnego lotu z Sofii do Londynu z 229 osobami na pokładzie to około £10 000, czyli jakieś €45 000 i około 250 € na osobę – dodaje. Jest to wykonalne, ale, jak apelują organizacje National Farmers’ Union i Association of Labour Providers, przydałaby się w tym zakresie pomoc rządu.

- Już ostatnio straciliśmy pewien odsetek gospodarstw z uwagi na brak siły roboczej. To [epidemia koronawirusa – przyp.red.] wykończy pozostałych. W sklepach nie będzie owoców i warzyw. Zbiory szparagów i fasoli zaczynają się za kilka tygodni, ogórki będą na początku kwietnia, pomidory są przez cały rok; w maju są to miękkie owoce - truskawki, maliny; sałaty są w gruncie od grudnia – doprecyzowała Stephanie Maurel.