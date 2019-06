W UK wprowadzone zostaną ujednolicone opakowania na czipsy i słodycze? To może być sposób na walkę z otyłością wśród Brytyjczyków

Fot. Getty

Nie od dziś wiadomo, że problem otyłości w Wielkiej Brytanii jest nie tylko niemały, ale też że stale się powiększa. Najbardziej zagrożone otyłością są obecnie dzieci, które mają dostęp do ogromnej ilości niezdrowych produktów spożywczych, zawierających zdecydowanie zbyt dużo cukru i soli.

Jednym z najnowszych pomysłów na walkę z otyłością, zwłaszcza z otyłością wśród dzieci, jest ujednolicenie opakowań czipsów, słodyczy i słodzonych napojów gazowanych. Niektórzy eksperci ds. zdrowego żywienia twierdzą, że wprowadzenie takich opakowań (a przede wszystkim wyeliminowanie z nich postaci z popularnych bajek), może przynieść wiele wymiernych korzyści. Z raportu think tanku Institute for Public Policy Research (IPPR) wynika, że tylko zunifikowanie opakowań tzw. śmieciowego jedzenia dostępnego w sklepach może sprawić, że dzieci zaczną sięgać po nieopakowane i mało kuszące na pierwszy rzut oka warzywa oraz owoce.

Nowa propozycja IPPR bazuje na lekcji wyciągniętej z ujednolicenia opakowań papierosów - mówi profesor Sally Davies, która już parę lat temu optowała za nałożeniem „podatku od cukru” nie tylko na napoje gazowane, ale też na czipsy i czekoladę. - To rozwiązanie ma potencjał, aby stać się elementem walki z kryzysem otyłości, dlatego zostanie ono przeanalizowane w moim oficjalnym przeglądzie dotyczącym otyłości wśród dzieci – dodała.

Według Action on Sugar and Salt aż 51 proc. z 526 produktów dla dzieci znajdujących się w opakowaniach opatrzonych popularnymi postaciami z bajek jest tak niezdrowych, że nie mogą one być reklamowane pomiędzy programami telewizyjnymi skierowanymi do najmłodszych. Wśród nich najgorsze są cukierki Candy Bites ze świnką Peppą (zawierające 99 proc. cukru) i czekoladowe monety Paw Patrol (zawierające 60 proc. cukru).

