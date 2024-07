Kryzys w UK W UK trzeba zakończyć podział na biedną północ i bogate południe

W najnowszym raporcie the Fairness Foundation eksperci ostrzegają, że w ciągu najbliższych pięciu lat społeczeństwo w Wielkiej Brytanii będzie jeszcze bardziej niesprawiedliwe i dotknięte nierównościami w zakresie dostępu do opieki zdrowotnej czy mieszkalnictwa. A to grozi wzrostem poparcia dla skrajnej prawicy.

Podział północ-południe musi zostać zakończony

Raport the Fairness Foundation wyraźnie wskazuje na potrzebę zakończenia w Wielkiej Brytanii podziału na bogate południe i biedną północ. Jeśli politycy nie zabiorą się aktywnie do pracy, to w ciągu pięciu lat nierówności na Wyspach, przede wszystkim w zakresie dostępu do opieki zdrowotnej, czy mieszkalnictwa, jeszcze bardziej się pogłębią.

„Uważamy, że jest to nie tylko złe z moralnego punktu widzenia, ale powoduje głębokie szkody dla naszego społeczeństwa, gospodarki i demokracji. A także że utrudnia to walkę z kryzysem klimatycznym. (…) Brak działań teraz sprawi, że będziemy mniej zdrowi, produktywni, wydajni, odporni i spójni” – czytamy w liście ponad 30 przedstawicieli biznesu, środowisk akademickich i społeczeństwa obywatelskiego do przywódców wszystkich partii w UK, których zaalarmowały ustalenia najnowszego raportu. Niestety eksperci ci uważają, że na razie klasa polityczna nie wykazuje „woli, aby zająć się niesprawiedliwościami i nierównościami” w kraju.

Bieda w UK – prognozy są fatalne

W raporcie the Fairness Foundation czytamy, że do 2028 r. liczba dzieci żyjących w UK we względnym ubóstwie wzrośnie z 30 proc. do 33 proc. Będzie to efektem m.in. zamrożenia zasiłku housing benefits, zniesienia świadczeń z tytułu kosztów utrzymania oraz utrzymania limitu świadczeń społecznych na poziomie dwojga dzieci. Poza tym liczba dzieci żyjących w przeludnionych domach ma wzrosnąć z 1,8 mln do 2 mln do 2030 r. z uwagi na znaczny wzrost cen mieszkań.

Statystyki są bezwzględne. Już teraz mieszkaniec południowo-wschodniej Anglii jest przeciętnie o 195 400 funtów bogatszy niż mieszkaniec północy kraju. A różnica ta w ciągu kolejnych pięciu lat jeszcze się pogłębi i wzrośnie do 229 000 funtów.