W UK ruszają testy ogólnokrajowego systemu ostrzegania o zagrożeniach. W Polsce system działa od ponad czterech lat

W Wielkiej Brytanii startuje publiczny system ostrzegania o zagrożeniach. Mieszkańcy Wysp będą telefonicznie powiadamiani o takich niebezpiecznych zdarzeniach jak powodzie, pożary lub ekstremalne warunki pogodowe. Co ciekawe, w Polsce system taki funkcjonuje od ponad czterech lat.

Ruszają testy ogólnokrajowego systemu ostrzegania o zagrożeniach

Wielka Brytania uruchamia właśnie publiczny system ostrzegania społeczeństwa o zagrożeniach za pomocą telefonów alarmowych. W ramach systemu do użytkowników telefonów komórkowych na Wyspach będą wysyłane ostrzeżenia o zdarzeniach, które mogą stanowić zagrożenie dla ich życia i zdrowia, a zatem m.in. o poważnych powodziach, rozległych i/lub szybko rozprzestrzeniających się pożarach, czy też o ekstremalnych warunkach pogodowych, w tym nadzwyczaj niebezpiecznych wichurach i huraganach. Z danych, do których dotarł rząd brytyjski wynika, że w krajach, w których funkcjonuje już taki powszechny system ostrzegania, udało się uratować wiele istnień ludzkich. Zaznaczmy jednak, że system, który zostanie uruchomiony w Wielkiej Brytanii w przyszłym miesiącu, zostanie dopiero poddany testom, a zatem nie wiadomo jeszcze na 100 proc., czy zostanie on w UK na dłużej.





Na różne zagrożenia – jedna odpowiedź

Zadowolenia z opracowania publicznego systemu ostrzegania o zagrożeniach nie kryje kanclerz księstwa Lancaster Oliver Dowden, który zaznacza, że Wielka Brytania „wzmacnia [tym samym] swoją narodową odporność” na różnego typu zagrożenia. - To zrewolucjonizuje naszą zdolność ostrzegania i informowania ludzi, którzy znajdują się w bezpośrednim niebezpieczeństwie, i pomoże nam zapewnić ludziom bezpieczeństwo. Jak widzieliśmy w Stanach Zjednoczonych i innych krajach, brzęczenie telefonu może uratować życie – doprecyzował kanclerz.

System ostrzegania o zagrożeniach został już przetestowany regionalnie – na terenie East Suffolk i Reading, i tam wypadł bardzo pozytywnie. Testy na poziomie ogólnokrajowym rozpoczną się natomiast 23 kwietnia.

W Polsce ogólnokrajowy system ostrzegania o zagrożeniach funkcjonuje od czterech lat

W świetle tego, że w Polsce ogólnokrajowy system ostrzegania o zagrożeniach funkcjonuje od grudnia 2018 roku, czyli od ponad czterech lat, wiadomość o wprowadzeniu takiego systemu w Wielkiej Brytanii dopiero teraz nieco zaskakuje. Zgodnie jednak ze znanym przysłowiem fakt ten można skomentować tak, że „lepiej późno niż wcale”. Nad Wisłą ogólnokrajowy system ostrzegania o zagrożeniach funkcjonuje pod postacią Alertu Rządowego Centrum Bezpieczeństwa, w skrócie Alertu RCB. Powiadomienia tego typu są wysyłane do wszystkich osób, które potencjalnie znajdują się na obszarze sytuacji kryzysowej zagrażającej zdrowiu lub życiu. Powiadomienie ma postać krótkiej wiadomości tekstowej (SMS) wysłanej na telefon komórkowy i zawiera informacje dotyczące rodzaju zagrożenia wraz z przewidywaną jego lokalizacją.

Należy jednak doprecyzować, że komunikaty RCB są wysyłane tylko w nadzwyczajnych sytuacjach, gdy występuje wysokie ryzyko dla utraty zdrowia lub życia. W zależności od zaistniałych okoliczności.

Zajrzyj także na naszą główną stronę: PolishExpress.co.uk - będzie nam miło!

Artykuły polecane przez PolishExpress.co.uk:

Council może być winny ludziom nawet £10 000. Błąd w pobieranych od mieszkańców płatnościach wykryto po 20 latach

Praca marzeń dla Netflixa - zarabiaj 200 funtów miesięcznie oglądając filmy i seriale

Rząd walczy o powrót Brytyjczyków do pracy. Opieka nad dziećmi i pomoc osobom niepełnosprawnym to główne założenia Budżetu 2023

Rodzice pobierający Universal Credit mają otrzymać większą pomoc na dziecko

Newsy z UK na Twoją skrzynkę - subskrybuj! Zapisz mnie!