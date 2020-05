W UK ruszają testy aplikacji śledzącej kontakty! Kto pierwszy będzie ją mógł ściągnąć na telefon?

Fot. Getty

Jak poinformował minister zdrowia Matt Hancock, w najbliższy czwartek na wyspie Isle of Wight rozpoczną się testy aplikacji do śledzenia kontaktów osób zakażonych koronawirusem. Już od poniedziałku aplikacja dostępna jest dla pracowników lokalnego councilu i pracowników służby zdrowia, natomiast za kilka dni zostanie ona udostępniona także pozostałym mieszkańcom wyspy.

Aplikacja do śledzenia kontaktów osób zakażonych koronawirusem ma być, według rządu UK, jednym z głównych narzędzi, obok testowania społeczeństwa na masową skalę, do walki z epidemią i do powstrzymania (ograniczenia skutków) jej prognozowanej, drugiej fali. Aplikacja, stworzona przy wyraźnym współudziale NHS, ma za pomocą technologii bluetooth rejestrować wszystkie kontakty między ludźmi, którzy przebywali w swoim sąsiedztwie w odległości dwóch metrów przez co najmniej 15 minut. Jeśli okaże się, że jeden z użytkowników aplikacji zachoruje na COVID-19, to zostanie o tym poinformowana służba zdrowia, która powiadomi o tym następnie osoby mające kontakt z zarażonym. Po otrzymaniu stosownego alertu osoby narażone na złapanie wirusa będą mogły/musiały poddać się 2-tygodniowej kwarantannie.





Twórcy aplikacji zapewniają, że będzie ona w najwyższym stopniu chronić prywatność, a osoby, które otrzymają alert nie będą wiedziały, u kogo (personalnie), kto znajdował się w ich pobliżu, wykryto koronawirusa. Użytkownicy aplikacji pozostaną też anonimowi do momentu, w którym dobrowolnie podadzą swoje dane. A gdy zostaną oni poproszeni o podanie niektórych danych osobowych, to sprowadzi się to do podania wieku, płci i części kodu pocztowego.

Jeśli testy na Isle of Wight – pięknej wyspie na południu Anglii, zamieszkiwanej przez 141 000 ludzi powiodą się, to aplikacja zostanie udostępniona w całym kraju. Rząd ma nadzieję (by testy się powiodły), że na Isle of Wight aplikację ściągnie przynajmniej 50 proc. mieszkańców (tylko wtedy jej działania ma bowiem sens).