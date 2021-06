W UK rośnie opór przeciwko obowiązkowi szczepień wśród pracowników kluczowych. W sieci pojawiła się petycja

Fot. Getty

Masowe szczepienia w Wielkiej Brytanii doprowadziły do znacznego zmniejszenia liczby zachorowań na Covid-19 i liczby hospitalizacji. Ale, jak twierdzi wielu mieszkańców UK, szczepienia muszą być dobrowolne i nie powinni być do nich zmuszani nawet pracownicy kluczowi, w tym pracownicy ochrony zdrowia i opieki społecznej.

Kilka dni temu pisaliśmy na łamach Polish Express, że szczepienia przeciwko koronawirusowi prawdopodobnie staną się obligatoryjne dla 1,5 mln pracowników domów opieki w Anglii. Department of Health and Social Care (DHSC) co prawda jeszcze tej informacji nie potwierdził, ale rzeczniczka ministerstwa zaznaczyła, że „szczepionki są jedynym wyjściem z tej pandemii”, a także że priorytetem rządu jest zapewnienie ochrony osobom przebywającym w domach opieki. Z nieoficjalnych informacji wynika, że każdy pracownik domu opieki, który jeszcze się nie zaszczepił, musiałby poddać się szczepieniu w ciągu 16 tygodni, a w razie odmowy prawdopodobnie straciłby pracę. Niewykluczone też, że podobny obowiązek zostałby również nałożony na pracowników służby zdrowia.

Szczepienia dla pracowników kluczowych nie mogą być obowiązkowe?

Wielu mieszkańców UK niechętnie przyjęło informację o ewentualnym przymuszaniu części pracowników kluczowych do szczepień. W internecie pojawiła się właśnie petycja wzywająca rządzących do niewprowadzania obowiązku szczepień dla pracowników domów opieki i NHS. Treść petycji, którą można podpisać tutaj, prezentujemy wam poniżej:

„Nie wymagajmy od pracowników służby zdrowia i opieki społecznej zaszczepienia się przeciwko Covid-19

My, ludzie, domagamy się, aby pracownicy służby zdrowia i opieki społecznej mieli prawo do skorzystania z wolnej woli w związku z każdym zabiegiem medycznym i aby mogli odmówić przyjęcia szczepionki przeciwko Covid-19 bez obawy narażenia się na dyskryminację w pracy lub, szerzej, w społeczeństwie. Rząd służy ludziom, a nie odwrotnie, więc nie powinno być zgodne z prawem, aby rząd lub jego agencje zmusiły część społeczeństwa do poddania się procedurze medycznej wbrew ich woli lub sankcjonowali dyskryminację względem tych ludzi ze względu na ich status szczepienia”.