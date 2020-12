W UK rośnie liczba osób, które nie chcą zostać uhonorowane przez królową Elżbietę II tytułem szlacheckim lub orderem

Fot. Getty

Niedawno na łamach Polish Express pisaliśmy o tym, jak uhonorowany przez królową Elżbietę II został kapitan Sir Thomas Moore - 100-letni weteran wojenny, który w trakcie pierwszej fali epidemii zebrał dla brytyjskiej służby zdrowia NHS blisko 33 mln funtów. Ale okazuje się, że takich osób, jak Thomas Moore, jest coraz mniej, ponieważ wielu poddanych królowej wcale nie chce od niej otrzymywać jakichkolwiek zaszczytów.

Według informacji, do których dotarł dziennik „The Guardian” na mocy prawa do informacji publicznej, na Wyspach rośnie liczba osób, które nie chcą otrzymać od królowej ani tytułu szlacheckiego, ani Orderu Imperium Brytyjskiego (ang. The Most Excellent Order of the British Empire). Od 2011 r. uhonorowania przez monarchinię tytułem szlacheckim, orderem IV klasy OBE (ang. Officer of The British Empire), orderem V klasy MBE (ang. Member of The British Empire) lub innymi orderami w uznaniu zasług, służby lub wykazanej odwagi, odmówiły aż 443 osoby. Tylko w tym roku z monarszych zaszczytów, przyznawanych zwyczajowo w urodziny królowej Elżbiety II lub z okazji Nowego Roku, zrezygnowało aż 68 osób, czyli 2,7 proc. wszystkich osób nominowanych do otrzymania takich honorów (2 504). Tegoroczna liczba odmów jest też najwyższa od dekady.