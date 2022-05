W UK przybywa zakażeń małpią ospą! Lekarze apelują o ostrożność w przypadku wystąpienia nietypowej wysypki

Fot. Getty

Wielka Brytania notuje kolejne przypadki zakażenia małpią ospą. Dotychczas potwierdzono 20 zachorowań, ale lekarze są pewni, że jest ich znacznie więcej, tylko ludzie nie zawsze zdają sobie sprawę z tego, że nietypowa wysypka lub inne zmiany chorobowe mogą być objawem tejże afrykańskiej choroby.

Małpia ospa to raczej łagodna postać ospy, ale może być ona groźna dla osób z upośledzonym systemem immunologicznym. Wiadomo jest na przykład, że w Londynie, z powodu zakażenia wirusem małpiej ospy, na oddział intensywnej terapii trafiło małe dziecko.- Rośnie liczba przypadków małpiej ospy w Londynie i spodziewam się, że trend ten utrzyma się w nadchodzących dniach, ponieważ wśród ludzi rośnie świadomość objawów i w związku z tym identyfikowanych jest coraz więcej przypadków. Te, które obserwujemy zarówno w Wielkiej Brytanii, jak i Europie, dotyczą głównie gejów, biseksualistów i innych mężczyzn, którzy uprawiają seks z mężczyznami, co sugeruje, że transmisja wirusa odbywa się w poprzez kontakty seksualne. Dlatego też prosimy mężczyzn z tych społeczności, aby byli szczególnie czujni na wszelkie objawy i natychmiast szukali pomocy – zaznaczył na łamach dziennika „The Evening Standard” profesor Kevin Fenton – stołeczny dyrektor ds. zdrowia publicznego.

Małpia ospa – po kontakcie z chorym należy poddać się 21-dniowej samoizolacji

Lekarze już teraz apelują do członków społeczeństwa, by po potwierdzonym kontakcie z osobą zakażoną wirusem małpiej ospy poddali się samoizolacji na okres 21 dni. UK Health Security Agency oficjalnie zaleca wszystkim osobom, które miały „bezpośredni kontakt seksualny bez zabezpieczenia” z osobą chorą, podjęcie działań zmierzających do ograniczenia jakiegokolwiek kontaktu z innymi ludźmi. Obejmuje to powstrzymanie się od podróżowania, dostarczenie służbom medycznym szczegółów dotyczących swoich ostatnich kontaktów oraz unikanie bezpośredniego kontaktu z osobami z obniżoną odpornością, w tym z kobietami w ciąży i dziećmi poniżej 12. roku życia.

Zakażenia małpią ospą na świecie

Dane pokazują, że przypadki zakażenia małpią ospą wykryto już w 15 krajach poza Afryką, w tym w Hiszpanii, Portugalii, Niemczech, Belgii, Francji, Austrii, Szwajcarii, Holandii, Włoszech i Szwecji, a także w USA, Kanadzie, Australii i Izraelu.