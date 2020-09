W UK odnotowano rekordową liczbę zachorowań na Covid-19 od 30 maja

Sytuacja epidemiologiczna w Wielkiej Brytanii nadal pozostaje poważna - w dniu wczorajszym, według oficjalnych wyliczeń, zanotowano rekordową liczbę zakażeń od 30 maja.

1940 nowych zakażeń Covid-19 zanotowano w ciągu jednej doby w dniu 4 września (między godz. 9:00 w czwartek a godz. 9:00 w piątek). Liczba zgonów w tym czasie wyniosła 10. O ile liczba zgonów utrzymuje się na stabilnym i relatywnie niskim poziomie, o tyle liczba zakażeń na przestrzeni ostatnich trzech dni znacząco wzrosła. Z każdym kolejnym dniem liczba zakażeń rosła o 200 przypadków dziennie więcej, aby w dniu wczorajszym osiągnąć najwyższym poziom od 30 maja, gdy w ciągu doby zachorowało ponad dwa tysiące osób. Co więcej, sytuacja ta dotyka wszystkich krajów należących do Zjednoczonego Królestwa - duże wzrosty zachorowań notuje się w Szkocji, Anglii, Walii i Irlandii Północnej.

Od kilku dni liczba zachorowań w UK drastycznie rośnie

Średnia zachorowań z ostatnich siedmiu dniu wynosi 1530 przypadków dla całego UK. Pomimo lokalnych ognisk epidemii, które występują szczególnie w północnej części Anglii liczba osób z pozytywnym wynikiem testu na koronawirusa w Anglii pozostaje stabilna poziomie, Według Urzędu Statystyk Narodowych (ONS) jedna na 2000 osób w Anglii miała koronawirusa w ostatnim tygodniu, a w poprzednim tygodniu (do 25 sierpnia) ten wskaźnik wyniósł 1 do 1900.

Całkowity bilans ofiar śmiertelnych epidemii w Wielkiej Brytanii wzrósł do 41 537. Rozbijając ten wynik na poszczególne kraje - 36 881 odnotowano w Anglii, 2496 - w Szkocji, 1596 - w Walii, a 564 - w Irlandii Północnej. Wielka Brytania nadal znajduje się w czołówce krajów, w których zmarło najwięcej osób. Obecnie zajmuje piąte miejsce w tym zestawieniu. Wyprzedzają je USA, Brazylia, Indie, Meksyk.

Jeśli idzie o liczbę zakażeń to przez cały okres pandemii odnotowano ich 342 351. Tak dużej liczby zachorowań nie notuje żaden inny kraj w Europie.

Wielka Brytania jest krajem w Europie, w którym odnotowano największą liczbę zachorowań na Covid-19

Jeśli chodzi o sytuację lokalną, to Public Health England opracowuje cotygodniową listę obszarów, w których odnotowano nie tylko znaczący wzrost liczby potwierdzonych przypadków koronawirusa, ale również "budzą obawy" pod kątem sytuacji epidemiologicznej opartej na ocenie i analizie różnych wskaźników. W tych tygodniu do listy "areas of concern" dołączyły Leeds, South Tyneside, Corby, Middlesbrough i Kettering.

Z kolei części Norfolk, Rossendale i Northampton zostały uznane jako obszary wymagające pomocy. Oznacza to, że konieczne będzie tam przeprowadzenie większej ilości testów. W Newark, Sherwood, Slough i Wakefield sytuacja znacząco się poprawiła. Ograniczenia obowiązujące w niektórych częściach Greater Manchester, Lancashire i West Yorkshire zostały złagodzone.