W UK odnotowano już trzy przypadki zakażenia wariantem Omikron - minister Javid zapewnia, że sytuacja jest jednak dobra

Oficjalnie potwierdzono, że w Wielkiej Brytanii wykryto trzy przypadki zakażenia wariantem B.1.1.529 koronawirusa. Jeszcze dziś odbędzie się pilny szczyt państw G7. Jego tematem będzie wariant Omikron. Minister Sajid Javid zapewnia, że sytuacja w UK pozostaje dobra.

Health Security Agency oficjalnie potwierdziło, że w Wielkiej Brytanii doszło do trzech przypadków zakażenia nową mutacją koronawirusa oznaczonym, jako B.1.1.529, a potocznie określanym, jako wariant Omikron. Do pierwszych dwóch zakażeń doszło mniej więcej w tym samym czasie, jedno miało miejsce w rejonie Chelmsford, a drugie - w Nottingham. HSA potwierdziło, że oba te przypadki są ze sobą powiązane i są związane z podróżą do południowej części Afryki. Dwie osoby, które uzyskały wynik pozytywny oraz wszyscy członkowie ich gospodarstw domowych zostali skierowani na kwarantannę, podczas gdy służby prowadzone są ukierunkowane testy w lokalizacjach, w których mogło dojść do zakażenia. Z kolei trzeci przypadek dotyczył osoby, która nie mieszka w UK i przyleciała do Londynu. Potwierdzono, że zakażony opuścił już Wielką Brytanię, lecz nie podano do jakiego kraju się udał.

Co ciekawe, jak podaje rząd Nicoli Sturgeon tyko w Szkocji odnotowano... sześć przypadków wariantu Omikron! Cztery osoby, które uzyskały pozytywny wynik testu na obecność tego szczepu, znajdują się w hrabstwie Lanarkshire, a dwie kolejne w rejonach Greater Glasgow i Clyde. Dlaczego te informacje nie zostały ujęte w oficjalnym komunikacie brytyjskiej Health Security Agency? Wygląda na to, że są to najświeżesze doniesienia i z tego powodu nie zostały w nim ujęte.

Dziś, w poniedziałek 29 listopada 2021 roku odbędzie się pilne spotkanie ministrów zdrowia grupy G7 (której obecnie przewodzi UK).

Pomimo pojawienia się nowego wariantu oraz zaostrzenia restrykcji, brytyjski minister zdrowia zapewnia, że ​​nie ma potrzeby zmieniać planów na Boże Narodzenie. "Zapowiadają się wspaniałe święta" - przewiduje Sajid Javid. Dosłownie w dzień po ogłoszeniu powrotu do obowiązkowego noszenia masek oraz wprowadzenia testów PCR dla podróżnych szef resortu zdrowia uspakajał opinię publiczną.

Minister Javid podkreślał, że sytuacja w UK jest na tyle dobra, że nie przywrócono ani zasad zachowania dystansu społecznego, ani nie zalecono pracy zdalnej. Jak jednak donosi serwis informacyjny BBC wprowadzenie tych regulacji ma być rządowym planem awaryjnym na wypadek, gdyby doszło do większej liczby zachorowań w najbliższym czasie.

Przypomnijmy, zakładanie maseczek ochronnych będzie obowiązywała w UK od dnia jutrzejszego. Zasłanianie twarzy będzie konieczne w sklepach i w transporcie publicznym w Anglii. Więcej na ten temat pisaliśmy w artykule "Od wtorku obowiązkowe maseczki. Święta mają być jednak „wspaniałe” – zapewnia minister zdrowia" i odsyłamy do niego po wszelkie szczegóły.

Oprócz tego premier Boris Johnson ogłosił, że Wielka Brytania przywraca obowiązek wykonywania testu PCR najpóźniej drugiego dnia pobytu na Wyspach dla wszystkich podróżnych. Oznacza to, że testy PCR 2. dnia stają się obowiązkowe również dla osób w pełni zaszczepionych. Więcej na ten temat pisaliśmy tu: "PILNE: Premier UK ogłosił powrót testów PCR dla WSZYSTKICH podróżnych zagranicznych. Pojawi się też nowe ograniczenie [WIDEO]"