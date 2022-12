W UK nastąpiła „eksplozja bogactwa wśród miliarderów” - czy super-bogaczy trzeba dodatkowo opodatkować?

„Oznacza to wzrost bogactwa miliarderów o ponad 1000 proc. w ciągu ostatnich 32 lat”

Liczba brytyjskich miliarderów wzrosła o jedną piątą od początku pandemii Covid-19. W obliczu kryzysu kosztów utrzymania pojawia się coraz więcej głosów wzywających do wprowadzenia progresywnego podatku, którym obciążeni zostaliby najbogatsi mieszkańcy Wyspy.

Organizacja charytatywna Equality Trust utrzymuje, iż interwencje rządu i banku centralnego podczas pandemii pozwoliły na „eksplozję bogactwa wśród miliarderów” w Wielkiej Brytanii. Niestety, stało się to kosztem reszty społeczeństwa, w związku choćby z rosnącymi cenami nieruchomości. Trzy lata temu, na początku globalnego kryzysu zdrowotnego wynikłego z pandemii koronawirusa, Bank of England i inne duże banki centralne na całym świecie obniżyły stopy procentowe do zera i wpompowały miliardy funtów w rynki finansowe poprzez swoje programy skupu obligacji polegające na luzowaniu ilościowym. Założenia polegające na złagodzenie najgorszej recesji od wielu dekad polegały na wspieraniu przedsiębiorstw, gospodarstw domowych i rządów przy niższych kosztach pożyczek były zapewne słuszne. Jaki był efekt tych działań? Jak jednak się okazało, taka polityka pomogła przede wszystkim w zawyżeniu ceny aktywów, pomagając wypełnić kieszenie zamożnych inwestorów, jak czytamy na łamach „The Guardian”.





Jak wynika z analiz przeprowadzonych przez Equality Trust w ostatnim czasie liczby brytyjskich miliarderów zwiększyła się z 147 w 2020 roku do 177 w tym roku. Średnia wartość majątku takiej osoby sięga 2 miliardów funtów.

„Ta nagła eksplozja skrajnego bogactwa była w dużej mierze spowodowana środkami mającymi na celu zmniejszenie wpływu Covid-19 na gospodarkę, ponieważ banki centralne wpompowały biliony dolarów w rynki finansowe, prowadząc do boomu giełdowego, który skutecznie wypełnił kieszenie akcjonariuszy” – komentowała dla „Guardiana” Jo Wittams, współdyrektor wykonawczy w Equality Trust, w raporcie opublikowanym w poniedziałek.

Jak wynika z raportu przygotowanego przez Equality Trust od 1990 roku, gdy „Sunday Times” po raz pierwszy opublikował swoją słynną dziś listę najbogatszych ludzi w UK, liczba miliarderów w Wielkiej Brytanii wzrosła ponad dziesięciokrotnie (biorąc pod uwagę stopę inflacji w tym czasie). W pierwszym zestawieniu „Timesa” liczba miliarderów sięgnęła zaledwie... 15 osób! Korzystając z danych majątkowych skorygowanych o inflację, stwierdzono, że łączny majątek brytyjskich miliarderów wzrósł z 53,9 mld funtów w 1990 do ponad 653 mld funtów w 2022 roku. „Oznacza to wzrost bogactwa miliarderów o ponad 1000 proc. w ciągu ostatnich 32 lat” – czytamy w raporcie.

„To, że od 1990 roku pozwoliliśmy garstce osób najbogatszych zgromadzić tak oszałamiającą ilość bogactwa narodowego, jest narodową hańbą” – powiedziała Wittams. „Rekordy Wielkiej Brytanii w zakresie nierówności majątkowych są przerażające, rażąco niesprawiedliwe i stanowią realne zagrożenie dla naszej gospodarki i naszego społeczeństwa”.

„Każdego roku jesteśmy zapraszani do świętowania majątku najbogatszych osób i rodzin w Wielkiej Brytanii, podczas gdy korzystanie z banków żywności stale rośnie. W chwili obecnej 3,9 miliona dzieci żyje w ubóstwie, a 6,7 miliona gospodarstw domowych ma trudności z ogrzaniem swoich domów. Bardzo rzadko wspomina się o tym, że są to dwie strony tej samej monety” - zaznaczała Wittams opisując realia ekonomiczne Wielkiej Brytanii.

Wittams powiedziała, że nierówność w tak radykalnej formie wcale nie musi być nieunikniona. „Właściwa polityka może mieć pozytywny wpływ w tej kwestii” – powiedziała. „Wzywamy rząd do opodatkowania majątku zgodnie z dochodami, zreformowania sektora finansowego i zakończenia roli Wielkiej Brytanii w procederze unikania podatków. Dwie trzecie brytyjskiej opinii publicznej zgadza się, że zwykli ludzie pracy nie otrzymują należnej im części bogactwa narodowego i że nadszedł czas, aby rząd podjął działania”.

Działacze na rzecz równości podatkowej twierdzą, że rząd mógłby zebrać do 37 miliardów funtów na opłacenie usług publicznych, gdyby wprowadził szereg podatków majątkowych. Tax Justice UK wezwało rząd do wprowadzenia pięciu reform podatkowych skierowanych do bardzo bogatych, którzy radzili sobie „naprawdę dobrze finansowo” podczas kryzysu związanego z koronawirusem i krajowych lockdownów, zamiast szukać oszczędności poprzez dalsze cięcia usług publicznych.

Środki te obejmują zrównanie podatku od zysków kapitałowych z podatkiem dochodowym, zniesienie systemu non-dom i wprowadzenie 1% podatku od aktywów superbogaczy powyżej 10 milionów funtów – to mogłoby samo w sobie przynieść 10 miliardów funtów w ramach nowych podatków.

