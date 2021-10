W UK jest coraz mniej pracowników domów opieki! Kto zatroszczy się o seniorów? [WIDEO]

Fot. Getty

W Wielkiej Brytanii jest coraz mniej pracowników domów opieki. Eksperci martwią się, że będzie jeszcze gorzej z uwagi na wymóg szczepień, a także że nadchodzące miesiące zimowe przyniosą w tym względzie niezwykle przykre konsekwencje.

Materiał BBC nie pozostawia złudzeń – pracowników domów opieki jest coraz mniej, a liczba osób aktywnie pracujących w tym zawodzie jest znacznie niższa, niż przed pandemią. Jeszcze na przełomie 2019 i 2020 r. liczba nieobsadzonych wakatów kształtowała się na poziomie 6,8 proc., natomiast obecnie jest to już 8,2 proc. W 2020 r., a także w obecnym, 2021 r., na portalach pośredniczących między pracodawcami i pracownikami, każdego dnia średnio 105 000 ofert pracy dotyczyło opieki nad seniorami. I niestety, jak alarmują eksperci, w tym względzie może być jeszcze gorzej, ponieważ obecnie osoby pracujące z seniorami mają obowiązek zaszczepienia się, a, jak wiemy, nie wszyscy są do tego chętni.

Firmy świadczące opiekę nad seniorami mają pełne ręce roboty

Jak obserwujemy w materiale zamieszczonym przez BBC, firmy świadczące usługi z zakresu opieki nad seniorami mają teraz ręce pełne roboty. W pracę „w terenie” angażują się nie tylko zwykli pracownicy, ale też supervisorzy i właściciele, ponieważ zwyczajnie brakuje im rąk do pracy. I dopóki na rynku nie pojawi się więcej osób zdolnych do podjęcia pracy w sektorze opieki (o co nie jest łatwo z uwagi na niskie płace), to stan ten prawdopodobnie utrzyma się znacznie dłużej.