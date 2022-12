W UK gwałtownie rośnie liczba hospitalizacji z powodu grypy. Kto jest szczególnie narażony na ostry przebieg choroby?

W ostatnich tygodniach w mediach na Wyspach wiele mówi się o groźnych postaciach zakażenia paciorkowcem typu A, w wyniku których w całym kraju zmarło już przynajmniej 19 małych dzieci. Tymczasem eksperci alarmują, że przybywa także zachorowań na grypę, która jest w sposób szczególny groźna dla dzieci poniżej 5. roku życia i dla osób w zaawansowanym wieku.

Rośnie liczba hospitalizacji z powodu grypy

Z najnowszych danych wynika, że w ubiegłym tygodniu gwałtownie wzrosły wskaźniki przyjęć do szpitali z powodu grypy. Obecnie liczba nowych pacjentów przyjętych do szpitali w Anglii z powodu ciężkiego przebiegu grypy jest wyższa, niż liczba nowych hospitalizowanych osób chorujących na Covid-19. Jednak biorąc pod uwagę rzeczywistą liczbę osób zakażonych koronawirusem i przebywających w szpitalu, liczba pacjentów z grypą jest wciąż stosunkowo niewielka i wynosi poniżej 2000. Mimo to lekarze uważnie obserwują tempo wzrostu przypadków grypowych, ponieważ w ciągu zaledwie tygodnia, liczba hospitalizacji z tego powodu wzrosła o dwie trzecie. Na zachorowanie na grypę szczególnie narażone są dzieci poniżej 5. roku życia i osoby starsze, powyżej 85. roku życia.

Szczepienia przeciwko grypie to dobra odpowiedź na falę zachorowań?

Lekarze informują, że stosunkowo niski jest wskaźnik szczepień na grypę wśród małych dzieci w UK, bo wynosi on mniej niż 40 proc. Agencja the UK Health Security Agency (UKHSA) zaleca, żeby podawać dzieciom szczepionkę przeciwko grypie w aerozolu do nosa, która ma je chronić nie tylko przed ciężkimi powikłaniami po grypie, ale która może też im pomóc w poradzeniu sobie w trakcie zakażenia paciorkowcem typu A. Z danych zebranych przez UKHSA za lata 2013-2017 ma wynikać (choć badanie to nie zostało jeszcze zweryfikowane), że wskaźniki zakażeń paciorkowcem były niższe na obszarach, gdzie prowadzono pilotażowe szczepienia dzieci przeciw grypie. Na obszarach, gdzie szczepiono dzieci, zachorowań było 73,5 na 100 000 dzieci w wieku od dwóch do czterech lat, a na obszarach, gdzie program nie był prowadzony – wskaźnik zachorowań wyniósł 93 na 100 000 dzieci. Badanie nie wykazało jednak, by wystąpiła na tych obszarach różnica w liczbie dzieci z potwierdzoną szkarlatyną lub inwazyjnym zakażeniem paciorkowcem grupy A (iGAS).

UKHSA informuje, że rodzice dzieci w wieku szkolnym, które nie otrzymały jeszcze szczepionki przeciwko grypie w aerozolu do nosa, mogą ją wciąż otrzymać. Wystarczy, że w tym celu skontaktują się z przychodnią lekarską, szkołą lub lokalnym punktem szczepień.

Dla kogo w UK szczepionka przeciwko grypie jest bezpłatna?

Szczepionka przeciwko grypie jest bezpłatna w NHS dla:

dzieci w wieku 2-3 lat ( na dzień 31 sierpnia 2022 r.);

wszystkich dzieci uczęszczających do szkół podstawowych;

niektórych dzieci w wieku gimnazjalnym;

dzieci w wieku 2-17 lat z przewlekłymi schorzeniami.

- Dzieci, które zachorowały na grypę, są bardziej narażone na kolejne infekcje, w tym [zakażenie] paciorkowcem z grupy A, więc badania dostarczają jeszcze więcej powodów, by rodzice zgłaszali kwalifikujące się dzieci na szczepienia przeciw grypie – mów dr Jamie Lopez Bernal z UKHSA.

Lockdowny zbierają swoje żniwo?

Po dwóch latach lockdownów odporność wielu mieszkańców Wysp nieco się obniżyła i teraz, jak wskazują lekarze, widzimy tego skutek. Ludzie swobodnie się już mieszają w zamkniętych pomieszczeniach, w związku zimowe wirusy swobodniej między nimi krążą. I eksperci ds. zdrowia ostrzegają, że zachorowań będzie w UK przybywać. Z powodu ciężkiego przebiegu grypy do szpitali w Anglii trafia obecnie najwięcej osób od zimy 2017/2018, kiedy fala zachorowań była szczególnie wysoka. Jak wynika z ostatniego, cotygodniowego raportu agencji UKHSA, wskaźniki przyjęć podwoiły się w ciągu ostatniego tygodnia wśród osób w wieku powyżej 85 lat i dzieci poniżej piątego roku życia, do 6,8 na 100 000 osób. Większość starszych osób jest szczepiona przeciwko grypie, ale to samo dotyczy mniej niż jednej trzeciej kobiet w ciąży i mniej niż połowy osób poniżej 65 roku życia szczególnie narażonych na ciężki przebieg choroby.

