Polska telewizja legalnie - Teraz przez 15 dni bez opłat!

Mieszkasz w Wielkiej Brytanii, ale chcesz mieć w pełni legalny dostęp do swoich ulubionych polskich programów i nie tylko? Sprawdź jak oglądać polskie kanały telewizyjne, filmy i seriale na player.pl przez 15 dni bez opłat!

Pakiet TVN International to pierwsza oferta umożliwiająca legalny i bezpośredni dostęp online do trzech polskich kanałów na żywo: ITVN, ITVN Extra i TVN24 oraz bogatej biblioteki filmów i seriali VOD. Właściciel platformy player.pl niedawno poszerzył dostęp do tego pakietu o kolejne kraje, umożliwiając rozrywkę na życzenie Polakom z aż 18 państw – w tym z Wielkiej Brytanii..

Czego można spodziewać po jesiennej ramówce TVN International? Użytkownicy pakietu mają dostęp nie tylko do bogatej kolekcji VOD za pośrednictwem platformy Player.pl, ale także do najnowszych tym programów i seriali TVN!

Co oferuje pakiet TVN International?

Cały nowy sezon serialu "Pod Powierzchnią" wcześniej niż w TV

Dostęp do kanałów live ITVN, ITVN Extra, TVN24

Całe sezony najpopularniejszych seriali i programów TVN bez reklam

Bogata biblioteka materiałów VOD, w tym bajek dla dzieci w każdym wieku

Prawdziwym przebojem na jesienną niepogodę może okazać się serial "39 i pół tygodnia" z fenomenalnym Tomasze Karolakiem w roli głównej. Będzie to kontynuacja jednego z największych hitów TVN`u zeszłej dekady. "39 i pół" opowiadało historię niewydarzonego muzyka rockowego, Dariusza Jankowskiego, która niespodziewanie dopada dorosłość. Opowieść o przeżywającym kryzys wieku średniego mężczyźnie, który wreszcie musi porządnie poukładać swoje życie uchodzi za jedną z najbardziej udanych komediowych produkcji w Polsce. Serial był dwukrotnie nominowany do Telekamer w 2009 (w kategorii Najlepszy serial komediowy) oraz w 2010 (w kategorii Najlepszy oryginalny polski serial).

Czego można spodziewać się po kontynuacji? W "39 i pół tygodnia" Jankowski dowiaduje się, że cierpi na śmiertelną chorobę. Od śmierci dzieli go mniej, niż 40 tygodnia, jak wskazuje sam tytuł, a jego życie znowu legło w gruzach. To ostatni dzwonek, aby zabrać się za siebie, ale czy mu się to uda, nim minie jego czas? Zapowiedź brzmi może dramatycznie, ale w produkcji dominować będą elementy komediowe!

Ale nie tylko "39 i pół tygodnia" można oglądać za pośrednictwem TVN International! "Pod powierzchnią", "Top Model", "Mam Talent!", "Kuchenne rewolucje", "Kuba Wojewódzki" i "Na Wspólnej" - to tylko kilka pozycji, do który dostęp zapewnia TVN International. Osobny akapit należy się serialowi "Pułapka". Już we wrześniu startuje drugi sezon trzymającego w napięciu serialu kryminalnego z Agatą Kuleszą w roli głównej! Ponadto oprócz programów TVN można oglądać też "Warsaw Shore" i "Ex na plaży" w opcji VOD, a wkrótce na platformie pojawi się "Chyłka".

Pakiet TVN INTERNATIONAL to dostęp do bogatej kolekcji VOD, w tym programów i seriali TVN. W pakiecie masz dostęp do trzech kanałów live na których zobaczysz między innymi najpopularniejsze programy tematyczne. Oglądaj nowe odcinki wybranych seriali TVN wcześniej niż w TV! To wszystko bez reklam i przez 15 dni bez opłat!