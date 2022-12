W UK może dojść do fali pożarów? Eksperci ostrzegają przed nieumiejętnym korzystaniem z alternatywnych źródeł ciepła i światła

Dbasz o to, żeby korzystać z nich bezpiecznie?

Używasz świec do oświetlania pomieszczeń?

Straż pożarna ostrzega mieszkańców UK, by bardzo uważali, gdy tej zimy będą starali się korzystać z alternatywnych źródeł ciepła bądź światła. Chodzi tu przede wszystkim o używanie świec do oświetlania pomieszczeń, a także palników na drewno czy przenośnych grzejników elektrycznych do ich dogrzewania. Obniżanie rachunków za energię w Święta Bożego Narodzenia i w ciągu kolejnych miesięcy zimowych jest nadzwyczaj istotne, ale trzeba robić to z głową.

Pożary już trawią domostwa w Wielkiej Brytanii

Niestety strażacy donoszą o kolejnych domach, które trawią pożary na skutek nieumiejętnego korzystania z alternatywnych źródeł ciepła bądź światła albo ze zwykłej bezmyślności. Tylko w tym miesiącu doszło na przykład do pożarów mieszkań w Uxbridge i Harwich, które spowodowane zostały przez świece. Z kolei w Cumbrii, Hereford i Worcester strażacy walczyli z ogniem, w domach,których właściciel nie czyścili kominów i też używali do oświetlania pomieszczeń świec. Wreszcie w Wakefield do pożaru doszło w wyniku zapalenia się suszarki bębnowej, którą domownicy nastawili na godziny nocne, w celu zaoszczędzenia pieniędzy w nocnej taryfie.





Oszczędzanie jest ważne, ale nie kosztem własnego bezpieczeństwa

Wielu ludzi, co zrozumiałe, szuka sposobów na obniżenie kosztów i zaoszczędzenie pieniędzy, gdy próbuje poradzić sobie z rosnącymi rachunkami za energię i wpływem inflacji – mówi Frank Biederman, radny hrabstwa Devon i jednocześnie przewodniczący komitetu zarządzającego strażą pożarną Stowarzyszenia Samorządów Lokalnych (ang. Local Government Association). Ale dodaje: - Ważne jest, aby nie odbywało się to kosztem zachowania bezpieczeństwa. Namawiamy ludzi, aby uniknęli tragedii, wykonując kilka prostych kroków bezpieczeństwa, w tym upewnili się, że w domu są działające, regularnie testowane czujniki dymu, co może uratować życie nasze lub naszych bliskich.

Pamiętajmy, że świece nigdy nie powinny być pozostawiane bez nadzoru, a łatwopalne meble i suszące się ubrania należy trzymać z dala od wszelkiego typu grzejników i kominków. Poza tym należy używać właściwego paliwa do pieców opalanych drewnem, a otwarte ogniska i kominy należy zamiatać.

Domownikom nie wolno „majstrować” przy licznikach gazu lub energii elektrycznej

Dostawcy energii i funkcjonariusze policji przypominają, że osobom indywidualnym – odbiorcom gazu lub energii elektrycznej nie wolno „grzebać” przy licznikach, na przykład w celu ich przestawieni. Z danych opublikowanych przez operatorów energetycznych za lata 2017-2021 wynika, że nastąpił aż 400-procentowy wzrost liczby osób ingerujących w liczniki gazu i energii elektrycznej. A, jak niestety przewidują dostawcy energii w UK, trend ten prawdopodobnie w najbliższym roku się utrzyma (wzrost szacowany jest na 16 proc.) Szkocka policja odkryła niedawno, że zabójczy pożar w Glasgow został wywołany przez iskrę z licznika przedpłatowego, w którym zostało wykonane nielegalne obejście.

Stowarzyszenie Energy Networks Association informuje, że operatorzy obserwują próby samodzielnego manipulowania przy licznikach, co często prowadzi do odsłonięcia przewodów elektrycznych pod napięciem lub rozszczelnienia otworów w rurach doprowadzających gaz. Z kolei National Fire Chiefs Council informuje, że w ciągu 12 miesięcy do marca 2022 r. liczba przypadkowych pożarów w domach spowodowanych przez świece wyniosła 940, czyli najwięcej od ponad 10 lat. W około jednej trzeciej tych pożarów ogień pozbawił kogoś życia lub spowodował dotkliwe obrażenia.

Ceny energii elektrycznej w Wielkiej Brytanii są najwyższe na świecie [ranking]

Z raportu przygotowanego przez firmę Boxt oraz portal informacyjny „City A.M.” wynika, że to właśnie w Wielkiej Brytanii opłaty za prąd najmocniej uderzają w portfele i domowe budżety. W specjalnej analizie przyjrzano się rządowym danym dotyczącym cen energii elektrycznej i gazu z ostatnich pięciu lat. W ten sposób w pełni udało się prześledzić efekty pogłębiającego się kryzysu związanego z rosnącymi kosztami życia w UK. W zasadzie na całym świecie koszty korzystania z energii wzrosły z powodu wojny na Ukrainie i sankcji nałożonych na Rosję, a także w efekcie pandemii koronawirusa, ale na Wyspach ceny poszły w górę naprawdę dramatycznie.

Cena jednej kilowatogodziny (kWh) w Wielkiej Brytanii została oszacowana na 19.31 pensów przez ekspertów z Boxt. Co ciekawe, drugie miejsce w takim zestawieniu zajęła Irlandia, a więc kraj sąsiadujący z UK. Na "Zielonej Wyspie" cena kWh jest niewiele niższa, bo sięga 18.99 pensa. Podium uzupełnia Hiszpania z ceną 18.51 pensa, a dopiero rachunki w kolejnych państwa są niższe w znaczny sposób (o około dwa pensy).



Oto pełne zestawienie przeciętnych cen energii elektrycznej w wybranych krajach na świecie:

1. Wielka Brytania – 19,31p za kWh

2. Irlandia – 18,99p za kWh

3. Hiszpania – 18,51p za kWh

4. Belgia – 16,34p za kWh

5. Japonia – 15,64p za kWh

6. Australia – 14,01p za kWh

7. Szwajcaria – 14,00p za kWh

8. Holandia – 13,98p za kWh

9. Niemcy – 13,58p za kWh

10. Czechy – 12,69p za kWh



