W UK brakuje rąk do pracy. Liczba wakatów gwałtownie wzrosła od zeszłego roku

Fot. Getty

Od stycznia 2022 brytyjscy pracodawcy nie radzą sobie z obsadzeniem tysięcy wakatów. Skąd tak małe zainteresowanie ofertami pracy wśród mieszkańców UK w tym roku?

W 2021 roku wielu brytyjskich pracowników decydowało się na zmianę pracy, głównie poszukując wyższych zarobków. Teraz sytuacja gwałtownie się odwróciła, a na oferty pracy odpowiada coraz mniej kandydatów.

Siła robocza w UK osłabła po pandemii

Dane ujawnione przez REC i KPMG pokazują, jak wyglądała sytuacja na rynku pracy w czasie pandemii. Okazuje się, że od 2019 roku w Wielkiej Brytanii około pół miliona osób zrezygnowało z pracy, przy czym częstą przyczyną był zły stan zdrowia. Wskaźnik dotyczący odsetka osób posiadających stałą pracę w UK spadł bardzo wyraźnie od zeszłego roku. W sierpniu 2021 wskaźnik ten był na rekordowym poziomie 72,7 proc., natomiast w tym roku jest to 59,2 proc.

Co ciekawe, dziennik The Guardian podaje, że kurcząca się siła robocza w UK kontrastuje z zupełnie inaczej wyglądającą sytuacją na rynku pracy we Francji i w kilku innych krajach europejskich. Tam liczba osób zatrudnionych wzrosła w porównaniu do poziomu sprzed pandemii, a w Wielkiej Brytanii to pracodawcy biją się o pracowników - zarówno tych wykwalifikowanych, jak i niewykwalifikowanych.

Według REC w ostatnim czasie obserwuje się nieznaczne poprawienie sytuacji w UK, ponieważ maj okazał się trzecim miesiącem z rzędy, gdy liczba wakatów spadała. Spadek jest jednak bardzo słaby, a branże, które odnotowały polepszenie sytuacji to przede wszystkim IT, a także hotelarstwo i gastronomia. Problemy z rekrutacją pracowników dość dotkliwie odczuwa natomiast na przykład branża lotnicza.

