W tym tygodniu w UK będzie goręcej niż w Portugalii. Gdzie termometry pokażą 32 stp. C?

W tym tygodniu w Wielkiej Brytanii będzie goręcej niż w słonecznej Portugalii. Met Office prognozuje prawdziwie wakacyjną aurę na najbliższe dni w większości UK. Gdzie będzie najcieplej?

Pogoda w niemal całej Wielkiej Brytanii będzie w tym tygodniu przeważnie słoneczna, sucha i nadzwyczajnie ciepła, choć przelotne zachmurzenia i opady deszczu mogą się zdarzyć - szczególnie na północnym-zachodzie kraju. W piątek w niektórych rejonach UK ma być nawet cieplej niż w Portugalii.

Pogoda UK. Gorący tydzień na Wyspach

W poniedziałek słoneczną pogodą mogą cieszyć się mieszkańcy Anglii i Walii. Z kolei w Szkocji i Irlandii Północnej pogoda pozostanie bardziej pochmurna z przelotnymi opadami deszczu, zwłaszcza w północnej Szkocji. Popołudniu niebo powinno stopniowo być coraz czystsze, choć zachmurzenia i opady możliwe pozostaną do wieczora na północnym-zachodzie Szkocji.

Poniedziałkowe temperatury wahają się dość znacznie, a im bardziej na południe UK, tym cieplej. W Szkocji i Irlandii Północnej termometry wskazują 13-17 stp. C. Natomiast w Walii i Anglii 19-22 stp. W Londynie jest dziś około 19-20 stopni, a na południu Anglii 21-22 stp.

We wtorek w wielu rejonach Szkocji i Irlandii Północnej znów będzie pochmurno z przelotnymi opadami deszczu, szczególnie w częściach północno-zachodnich. W pozostałych miejscach kraju powinno być raczej sucho, a niewielkie zachmurzenia będą się przelatać z silnym słońcem.

Od środy do piątku na północnym zachodzie UK nadal będzie dość pochmurno, deszczowo i wietrznie. Z kolei w innych miejscach kraju należy się spodziewać zdecydowanej przewagi słońca. Im bardziej na południe UK, tym więcej słońca i wyższe temperatury. W środę w Szkocji i Irlandii Północnej termometry wskażą w większości miejsc około 20 stp. C, jednak na północnych krańcach kraju będzie chłodniej, około 15 stp. C. Z kolei w Anglii i Walii będzie w środę już bardzo ciepło, termometry wskażą na wybrzeżach 20-25 stp. C, a w środkowej i południowo-zachodniej Anglii 26-27 stopni.

Najcieplejszym dniem ma być piątek, gdy miejscami w UK może być cieplej niż w Portugalii. Termometry w Szkocji i Irlandii Północnej wskażą od 15 do 24 stp. C, natomiast w Anglii i Walii od 25 do 32 stp. C. W Londynie może być w piątek nawet 30 stopni, a w południowej Anglii 32 stp.

