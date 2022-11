W tym tygodniu przygotujcie się na silne wiatry, minusowe temperatury, oblodzenia i mgłę

Może to spowodować poważne utrudnienia w podróżowaniu, zwłaszcza na lotniskach.

Siła wiatru może dochodzić nawet do 80 mil na godzinę.

Pogoda w tym tygodniu nie będzie wprawdzie aż tak deszczowa, jak w ubiegłym, jednak wydano już ostrzeżenia przed wichurami, których siła może dochodzić nawet do 80 mil na godzinę. Temperatury mają z kolei spaść poniżej zera.

W ciągu ostatnich dni mieszkańcy Wysp, a szczególnie Szkocji mierzyli się ze skutkami powodzi i obfitych opadów deszczu. Wystąpiły przerwy w dostawie prądu, odwołano kursy pociągów, a mieszkańcom podtopionych budynków udzielono schronienia w przeznaczonych na ten cel tymczasowych ośrodkach pomocowych. To jednak nie koniec ekstremalnej pogody.

Ostrzeżenia przed silnymi wichurami

Według synoptyków wichury, mrozy, oblodzenia i mgła pojawią się w tym tygodniu w Wielkiej Brytanii. Wydano już żółte ostrzeżenia przed silnym wiatrem, obowiązują one dzisiaj od 6:00 rano do godziny 18:00 dla południowo-zachodniej Anglii i południowej Walii. Siła wiatru ma tam wynieść do 65 mil na godzinę na lądzie, a na obszarach przybrzeżnych nawet 80 mil na godzinę.

Z kolei żółty alert dotyczący opadów deszczu obowiązuje w większej części Irlandii Północnej miedzy 6:00 rano a północą.

Sytuacja pogodowa w Szkocji

Po alertach powodziowych w Szkocji obowiązujących w ostatnich dniach, wydano trzecie ostrzeżenie pogodowe – żółty alert związany z oblodzeniami na poniedziałkowy poranek. Alert obowiązywał w północno-wschodniej części Szkocji do 9:30 rano.

Alex Burkill z Met Office powiedział, że dwa obszary niskiego ciśnienia miały przynieść „bardzo mokrą i wietrzną pogodę”.

- Pierwszy z nich znajduje się w północno-zachodniej części Irlandii Północnej, a drugi w Irlandii i południowo-zachodniej Anglii. Oba fronty przyniosą bardzo mokrą i wietrzną pogodę – powiedział Burkill.

Silne wiatry zapowiadane są w rejonach przybrzeżnych, w częściach Kornwalii, Devon i południowej Walii.

Problemy w podróżowaniu

Wietrzna pogoda może powodować problemy w podróżowaniu, zwłaszcza na lotniskach w rejonie Cardiff i Exeter. Burkill dodał także, że pomimo tego, iż nie wydano jeszcze żadnego ostrzeżenia, to mogą wystąpić znaczące opady deszczu w zachodnich obszarach Walii i Irlandii Północnej.

Minusowe temperatury

Oprócz wiatru i deszczu, będzie także mroźno. W poniedziałek rano przestrzegano przed minusowymi temperaturami dochodzącymi nawet do -4 stopni Celsjusza.

- Będzie dość zimno zwłaszcza w północno-wschodniej Wielkiej Brytanii. Z temperaturami około -4 stopni Celsjusza. A to niesie ze sobą ryzyko oblodzeń i mgły, więc panują tam trudne warunki jazdy – dodał Burkill.

We wtorek z kolei ma być pochmurno, z przebłyskami słońca, ale będzie też padać szczególnie na południu i północnym-wschodzie kraju, gdzie zachmurzenie będzie większe. W centralnych częściach kraju pojawi się mgła, która w niektórych rejonach może się utrzymywać długo.

Od środy do piątku pogoda będzie także niestabilna, z opadami deszczu, ale już dłuższymi przebłyskami słońca. Będzie też wietrznie, zwłaszcza na wybrzeżach, gdzie może wiać mocniej.

Synoptycy spodziewają się niestabilnej pogody także od piątku do niedzieli. Piątek będzie się charakteryzował najprawdopodobniej przelotnymi opadami deszczu i przebłyskami słońca, wiatr nadal nie ustąpi. Więcej ciągłych i intensywnych opadów może napłynąć z zachodu w nocy z piątku na sobotę. W weekend spodziewane są „niepewne warunki pogodowe z możliwymi przelotnymi opadami deszczu i dłuższymi okresami deszczu, zwłaszcza na zachodzie” – podało Met Office.

Nadal będzie istniało ryzyko wystąpienia silnych wiatrów. Pod koniec listopada i na początku grudnia warunki prawdopodobnie pozostaną zmienne z okresami deszczu i silnych wiatrów. Najbardziej obfite i uporczywe opady deszczu wystąpią na obszarach zachodnich, podczas gdy na obszarach wschodnich zaczną pojawiać się dłuższe okresy suchej pogody. Temperatury utrzymają się najprawdopodobniej na poziomie lub nieco powyżej średniej sezonowej.

Pogoda długoterminowa

Met Office podało także prognozy długoterminowe. Najbardziej prawdopodobne – według meteorologów – jest ustabilizowanie się warunków pogodowych. Wysokie ciśnienie przesunie się w kierunku Wielkiej Brytanii lub nad nią przynosząc bardziej suchą i spokojniejszą pogodę niż ostatnio, zwłaszcza na północy.

Temperatury mogą się zmieniać, od bliskich średniej do poniżej średniej, z większym prawdopodobieństwem wystąpienia mrozu i mgły. Wszelkie prognozy dotyczące mniej stabilnej pogody dotyczą południa kraju, a obszary północne mają pozostać suche.

