W tym tygodniu na ulicach Wielkiej Brytanii pojawią się pierwsze bezzałogowe autobusy! Gdzie dokładnie?

Fot. Getty

To właśnie w tym tygodniu na ulice Wielkiej Brytanii wyjadą pierwsze autonomiczne autobusy miejskie. Pojazdy, zarządzane przez Stagecoach, będą przez dwa tygodnie kursować na trasie pomiędzy Ferrytoll Park and Ride w Fife i Edinburgh Park.

To prawdziwy przełom, jeśli chodzi o komunikację pojazdami bezzałogowymi w UK. W Szkocji ruszy w tym tygodniu pierwszy, 2-tygodniowy program testowy, w trakcie którego autonomiczne autobusy zarządzane przez operatora Stagecoach będą kursowały na trasie Ferrytoll Park and Ride w Fife - Edinburgh Park. Testom zostanie poddanych pięć jednopoziomowych autobusów, które będą jeździć po drodze uczęszczanej także przez inne pojazdy. Jeśli autobusy przejdą test pomyślnie, to już latem mogą one zostać na stałe włączone do ruchu. Bezzałogowy autobus będzie mógł za jednym razem zabrać na pokład do 36 pasażerów, czyli ok. 10 000 pasażerów tygodniowo, w podróż liczącą ok. 14 kilometrów.

Autonomiczne autobusy to przyszłość komunikacji zbiorowej?

W UK nie brak jest entuzjastów wprowadzenia bezzałogowych autobusów. Pilotażowy projekt CAVForth kosztuje £6,1 mln, ale jest finansowany w dużej mierze przez Centre for Connected and Autonomous Vehicles we współpracy z Innovate UK. - To duży krok naprzód w naszej podróży zmierzającej do pełnego uruchomienia pierwszej w Wielkiej Brytanii, pełnowymiarowej, autonomicznej usługi przewozu autobusem – zaznaczył Sam Greer, dyrektor regionalny Stagecoach w Szkocji.