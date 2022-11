W tym sklepie możesz wziąć sobie darmowy płaszcz, jeśli nie chcesz wydawać za dużo na ogrzewanie

48-letni Dave nie mógł uwierzyć własnym oczom, gdy zobaczył, że sklep w jego lokalnym centrum handlowym pozwala ludziom brać płaszcze za darmo z wieszaka bez jakiegokolwiek zadawania pytań. Okazało się, że jest to forma pomocy osobom, które z trudem opłacają swoje rachunki za ogrzewanie.

Na Wyspach mamy obecnie do czynienia z największym wzrostem cen żywności od ponad 40 lat, a inflacja osiągnęła już poziom 10,1 proc. Zgodnie z danymi ONS ceny energii elektrycznej wzrosły o 54 proc., a ceny gazu o 95,7 proc. w okresie rocznym do września.

Sezon grzewczy i wysokie rachunki za energię

Ponadto rozpoczął się już sezon grzewczy, więc każdy myśli o tym, aby zmniejszyć wysokość rachunków za energię. W przeprowadzonym przez Behavioural Insights Team badaniu aż dwie trzecie osób ankietowanych powiedziało, że tej zimy będą nosić ciepłe ubrania, zamiast włączać ogrzewanie w swoich domach. Z kolei w innym badaniu, 23 proc. osób przyznało, że rozważa całkowite zrezygnowanie z ogrzewania w sezonie grzewczym w tym roku.

Ciepłe płaszcze zamiast ogrzewania

Pewien 48-letni Brytyjczyk cytowany przez BBC powiedział, że w jego lokalnym centrum handlowym odkrył sklep, w którym można zaopatrzyć się w ciepły płaszcz za darmo.

- Powiedziano mi, że mogę wziąć tyle, ile potrzebuję i nie musiałem nawet zabierać ich do lady sklepowej, aby pokazać, co wziąłem. Nie stać mnie na zakup płaszcza, więc byłem zachwycony – powiedział Dave.

Od tego czasu Dave wrócił po kolejne płaszcze, a teraz nosi dwa na sobie, aby ogrzać się w wynajętym mieszkaniu w Leith. Mężczyzna ma napięty budżet i otrzymuje tylko 160 funtów tygodniowo w ramach zasiłku Employment Support Allowance, który dostaje z powodu choroby afektywnej dwubiegunowej. W jego domu nie ma centralnego ogrzewania gazowego.

- Są tylko grzejniki elektryczne i są bardzo drogie. Po opłaceniu wszystkiego innego, trudno będzie je włączyć tej zimy, więc zostawię je wyłączone. Miałem płaszcz, ale nie był zbyt gruby, więc dostałem dwa grube z wieszaka i teraz noszę je oba w domu. Nie jest to zbyt wygodne, ale lepsze niż zimno. Ciężko jest czuć zimno przez cały czas i nie można się do tego przyzwyczaić – powiedział mężczyzna.

Dave powiedział, że nigdy nie włącza gorącej wody, ale gotuje czajnik, kiedy potrzebuje jej do mycia naczyń.

- To smutny stan rzeczy, że podstawowe potrzeby nie są spełnione, niezależnie od tego, jaki masz dochód. Byłoby cudownie żyć bez martwienia się o koszty ogrzewania domu – dodał.

Sklep z darmowymi płaszczami

Darmowe płaszcze stoją wywieszone przed sklepem Sary Thomson, która jest założycielką Leith Collective oferującego rękodzieło 130 twórców, którzy używają wyłącznie materiałów pochodzących z recyklingu.

Kobieta stwierdziła, że w tym roku z wieszaków przed jej sklepem zabrano już 1000 płaszczy.

- Zaczęłam tę wymianę płaszczy, gdy zobaczyłam płaszcze mojego syna w przedpokoju, które nikomu nie służą, bo z nich wyrósł. Chciałam komuś je ofiarować, ale nie wiedziałam komu, więc postanowiłam skorzystać z mojego sklepu – powiedziała kobieta.

Poprosiła również rzemieślników sprzedających u niej swoje towary o przyniesienie niepotrzebnych im płaszczy.

- Wszystko to powstało, ponieważ była wyraźna potrzeba. To największy rok, jaki kiedykolwiek mieliśmy z płaszczami i potrzebujemy więcej niż kiedykolwiek, aby nadążyć za popytem – powiedziała Sara.

Dodała również, że wieszaki z płaszczami trzyma przed swoim sklepem, aby ludzie nie czuli, że muszą o nie pytać.

- Ludzie mogą je po prostu wziąć. Aby iść do banku żywności potrzebujesz kuponu, ale tego nie chciałam. Nie chcę zadawać ludziom pytań. Chcę, aby czuli, że mogą sobie pomóc. To jest wymiana i jest dla każdego. To z kolei powinno pomóc w bardziej zrównoważonym życiu w dłuższej perspektywie – dodała kobieta.

Dave, który zaopatrzył się w darmowe płaszcze powiedział:

- Wymiana płaszcza jest świetna, ponieważ jest otwarta dla wszystkich i nie ma znaczenia, jaka jest twoja sytuacja. Nikt nie zadawał mi żadnych pytań.

Coraz więcej osób wybiera oszczędzanie

Zgodnie z badaniami przeprowadzonymi przez Behavioural Insights Team, jak już wspomnieliśmy wcześniej, dwie trzecie osób powiedziało, że tej zimy będą nosić ciepłe ubrania, zamiast włączać ogrzewanie w swoich domach. Z kolei około 57 proc. stwierdziło, że utrzymałoby ogrzewanie przez mniejszą liczbę godzin w domu, 46 proc. powiedziało, że obniżyłoby termostat, a 12 proc. chce umieścić folię za kaloryferami.

Natomiast według sondażu Savanta ComRes, zleconego przez partię Liberalnych Demokratów, niemal co czwarty dorosły mieszkaniec Wielkiej Brytanii, czyli 23 proc. badanych, rozważa całkowite zrezygnowanie z ogrzewania w tegorocznym sezonie grzewczym.

