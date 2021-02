W tym sektorze UK, mocno uzależnionym od pracy imigrantów, ponad 30 proc. pracowników nie otrzymało jeszcze szczepionki!

Fot. Getty

Choć Wielka Brytania osiągnęła zakłady pułap i podała już pierwszą dawkę szczepionki 15 mln ludzi, to w niektórych grupach stopień wyszczepialności wciąż pozostawia wiele do życzenia. Niestety szczepionki nie otrzymało jeszcze ponad 30 proc. pracowników sektora opieki społecznej, który jest bardzo silnie uzależniony od pracy imigrantów.

To, że aż 33 proc. pracowników sektora opieki społecznej w UK nie zostało jeszcze zaszczepionych przeciwko COVID-19, potwierdził dziś Minister Zdrowia Matt Hancock. To bardzo dużo, biorąc pod uwagę, że pracownicy tego sektora nie tylko pracują na tzw. pierwszej linii frontu, ale też regularnie stykają się z osobami najbardziej narażonymi na śmierć lub ciężkie powikłania zdrowotne z powodu zakażenia koronawirusem. Dla porównania, w grupie medyków, pierwszej dawki szczepionki nie otrzymało jeszcze 20 proc. pracowników szpitali i przychodni. Natomiast z pewnością można się cieszyć, że liczba rozdysponowanych szczepionek w Wielkiej Brytanii przekroczyła właśnie próg 15 mln, a także że stopień wyszczepialności wśród mieszkańców Wysp powyżej 70. roku życia wyniósł 90 proc.

Pracownicy opieki społecznej nie chcą czy nie mogą się zaszczepić?

Po informacji przekazanej przez Matta Hancocka nie jest do końca jasne, czy ponad 30 proc. pracowników opieki społecznej nie chciało się dotychczas zaszczepić, czy też na przykład zabrakło dla nich szczepionek. - W przypadku personelu opieki społecznej, to jest to około dwie trzecie, więc nadal mamy jedną trzecią, która musi się zgłosić. To oczywiście niezwykle ważne. Będziemy nadal oferować szczepionki i kontaktować się z ludźmi, którzy pracują w opiece społecznej. Dotyczy to nie tylko domów opieki, ale także osób, które chodzą prywatnie do domów osób starszych, aby się nimi opiekować w ramach opieki domowej – poinformował minister. I zaapelował: - Każda osoba pracująca w służbie zdrowia lub opiece społecznej, może skontaktować się ze swoim pracodawcą. A jeśli pracujesz w opiece społecznej, to albo skontaktuj się ze swoim pracodawcą, albo zgłoś się do krajowego systemu rezerwacji i skontaktuj się z NHS, aby otrzymać szczepionkę, jeśli jeszcze nie zostałeś zaszczepiony.