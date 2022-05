W tym roku w Anglii nie wzrosną opłaty za recepty NHS. Powodem – kryzys związany z rosnącymi kosztami życia

Fot. Getty

Opłaty za wystawienie recepty w Anglii są co roku zwyczajowo podwyższane o wskaźnik inflacji. Jednak w tym roku rząd brytyjski zdecydował się zamrozić ceny za recepty NHS z uwagi na gwałtownie rosnące na Wyspach koszty życia.

Minister zdrowia Sajid Javid zdecydował się zamrozić opłaty za wystawienie recepty NHS w Anglii, aby więcej pieniędzy zostało w kieszeniach podatników. To pierwsza taka decyzja od 12 lat, a mieszkańcy UK zaoszczędzą dzięki temu nawet £17 mln. Opłata za pojedynczą receptę pozostanie na poziomie £9,35, zaświadczenie NSH Prescription Prepayment Certificate(PPC) na okres trzech miesięcy pozostanie na poziomie £30,25, a podobne zaświadczenie PPC na okres 12 miesięcy będzie kosztować £108,10. Za to ostatnie zaświadczenie będzie można zapłacić w ratach. - Wzrost kosztów życia był nieunikniony, ponieważ stoimy w obliczu globalnych wyzwań i reperkusji związanych z nielegalną wojną Putina na Ukrainie. I chociaż nie możemy całkowicie zapobiec tym wzrostom, to tam, gdzie możemy pomóc, zdecydowanie to zrobimy. Dlatego zamrażam opłaty za recepty, aby złagodzić część presji na domowe budżety i zostawić więcej pieniędzy w kieszeniach obywateli – zaznaczył minister zdrowia.

Rząd pracuje nad złagodzeniem kryzysu w UK

Ruch ministra zdrowia w zakresie zamrożenia opłat za recepty NHS to element szerszej polityki rządu, który pracuje nad tym, gdzie i jak może pomóc mieszkańcom UK w walce z rosnącymi kosztami życia. Już po wygłoszeniu w parlamencie mowy tronowej, Boris Johnson zwołał posiedzenie rządowego komitetu ds. kosztów utrzymania. Premier wezwał ministrów do jak największej kreatywności w wymyślaniu pomysłów na pomoc rodzinom znajdującym się obecnie w trudnej sytuacji finansowej. Pomysłów, co ważne, które nie wymagałyby nowego finansowania ze strony Skarbu Państwa.