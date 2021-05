W tym roku podróże zagraniczne będą droższe. Koszty wakacji wzrosną – ostrzegają firmy przewozowe

Koszty podróży zagranicznych wzrosną w tym roku ze względu na niepewność dotyczącą restrykcji, brak jednolitych międzynarodowych zasad i mniejszą liczbę samolotów obsługujących pasażerów – ostrzegają firmy przewozowe. Oznacza to, że tegoroczne wakacje będą droższe.

Wielu z nas czeka już na upragnione wakacje lub zwyczajną możliwość bezproblemowych podróży zagranicznych, jednak koszt wyjazdów wzrośnie w tym roku, o czym donoszą już firmy z branży turystycznej oraz przewoźnicy lotniczy.

Podróże zagraniczne będą droższe

Pracownicy branży turystycznej już zwracają uwagę na fakt, że ceny podróży zagranicznych już rosną. Wynika to m.in. z tego, że – ze względu na restrykcje – wiele linii lotniczych było zmuszonych do zmniejszenia liczby lotów w swoim harmonogramie. Nawet mimo dużego zainteresowania ze strony podróżnych, niepewność sprawia, że linie lotnicze mają trudności z zaplanowaniem dopuszczenia większej liczby samolotów do harmonogramu.

Ta sytuacja z kolei będzie miała duży wpływ na wzrost cen samych lotów, gdy restrykcje dotyczące podróży zostaną poluzowane.

Niepewność i brak jednolitego systemu

Niepewność związana z tym, jakie regulacje wprowadzą rządy państw dotyczące przemieszczania się między krajami, napawa niepewnością, która z kolei blokuje decyzyjność samych firm przewozowych.

Firmy z branży turystycznej twierdzą, że władze różnych krajów mówią o różnych programach dotyczących podróży, jednak wciąż brakuje w tym ujednolicenia, które mogłoby zapobiec dezorientacji.