25 mln mieszkańców UK dostanie w tym roku darmowe szczepionki przeciwko grypie. Nie zabraknie ich nawet w przypadku twardego Brexitu

Fot. Getty

W tym roku w Wielkiej Brytanii aż 25 milionów osób będzie mogło skorzystać z darmowych szczepionek przeciwko grypie. Zaszczepione zostaną wszystkie dzieci uczęszczające do szkoły podstawowej, w tym także 600 000 dzieci w wieku 10-11 lat, które w poprzednim roku zostały w programie pominięte.

Eksperci Public Health England, NHS England i Department of Health zgodnie przyznają, że w zeszłym roku sezon grypowy nie należał do najostrzejszych, a mimo to z powodu powikłań po grypie zmarło w całym kraju blisko 1700 osób. Brytyjskie Ministerstwo Zdrowia uznało walkę z grypą za jeden ze swoich priorytetów, dlatego zdecydowało się zwiększyć liczbę darmowych szczepionek w tym roku do 25 milionów. Obowiązkowemu szczepieniu poddane zostaną przede wszystkim dzieci w szkole podstawowej, które, ze względu na słabo rozwinięty jeszcze system immunologiczny, nie tylko szybko się zarażają od innych, ale też przenoszą wirusy na osoby dorosłe.

- Zawsze każdej zimy grozi nam zły sezon grypowy. Grypa jest poważną chorobą i może być nawet śmiertelna dla najbardziej bezbronnych osób w naszej populacji - powiedziała prof .Yvonne Doyle, dyrektor Public Health England.A przypomnijmy, że do osób najbardziej narażonych na złapanie wirusa należą osoby starsze oraz osoby przewlekle chore.

W tym roku szczepionka ma być za darmo rozdysponowana wśród 25 milionów mieszkańców UK. Ministerstwo Zdrowia uspokaja, że szczepionek wystarczy dla wszystkich zainteresoanych, nawte jeśli Wielka Brytania opuści Unię Europejską 31 października bez umowy. MInisterstwo zamówiło szczepionki ze znacznym wyprzedzeniem, dlatego wszystkie mają dotrzeć na Wyspy przed końcem tego miesiąca.

