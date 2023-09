Podróże i turystyka Zaledwie 2 godziny od Londynu, są domy tańsze o 450 000 funtów

Do tego miasta możemy dojechać w 2 godziny z Londynu. Jest popularne wśród studentów i ma bogatą historię. Są w nim również tańsze domy – można je kupić o 450 000 funtów taniej niż w stolicy. Teraz zostało uznane za jedno z najbardziej niedocenianych w UK.

Jedno z brytyjskich miast usytuowane zaledwie 2 godziny drogi z Londynu i posiadające bogatą historię otrzymało miano „najbardziej niedocenianego” miasta w kraju. Mowa o Nottingham.

Niedoceniane miasto w UK

Nottingham jest dobrze znane między innymi z życia nocnego, czy tętniącej życiem sceny artystycznej. Ponadto jest popularne wśród studentów i posiada wiele terenów zielonych. Ceny domów są tam również bardzo przystępne. Tańsze domy to atut w porównaniu z oszałamiającymi stawkami w Londynie.

Niestety według Visit Britain jest dopiero 18. najczęściej odwiedzanym miastem w kraju. Jest tak mimo tego, że Nottingham znajduje się zaledwie 2 godziny drogi od Londynu, co czyni z niego tak naprawdę świetną opcję na jednodniową wycieczkę.

„The Telegraph” postanowił udowodnić, że Nottingham jest najbardziej niedocenianym miastem w Wielkiej Brytanii. Wskazuje między innymi na długą i fascynującą historię miasta.

Fascynujące Nottingham

Nottingham ma do dziś największy średniowieczny rynek w Anglii. W całym mieście znajduje się również oszałamiająca architektura wiktoriańska. Projekty w stylu Art Nouveau można zobaczyć w pierwszych sklepach Boots the Chemist zbudowanych w kraju.

O wiele bardziej odległa historia mieści się po ziemią, jest to ogromny i rozległy system jaskiń wykutych w piaskowcu 1000 lat temu. Jaskinie można zwiedzić zarówno w czasie podziemnej wycieczki turystycznej jak i wybierając się do pubu.

Warto wspomnieć, że jeden z pubów, Ye Olde Trip to Jerusalem, znajdujący się u podnóża zamku w Nottingham, pochodzi prawdopodobnie z 1189 roku. Jest to jeden z wielu zabytkowych pubów w mieście.

Nocne życie w Nottingham

Ci, którzy wolą bogate nocne życie, mogą odwiedzić: tajne bary koktajlowe, tradycyjne puby, niezależne kina, kluby nocne i lokale z muzyką na żywo. Nottingham stało się dobrze znane ze swojej sceny muzycznej na żywo, która była początkiem kariery takich artystów jak Jake Bugg, London Grammar i Sleaford Mods.

W mieście jest jeszcze więcej historii. Warto wymienić rezydencję Elizabeth Wollaton Hall położoną na setkach akrów parku, do której wstęp jest bezpłatny. W części stajni domu znajduje się Nottingham Industrial Museum. Ukazuje ono przemysłową historię miasta, od maszyn do koronkowania i silników parowych po rowery Raleigh. A także jedyny zachowany przykład 8-konnego samochodu Celer zbudowanego w Nottingham. Pochodzi on z 1904 roku i jest prekursorem Forda Model T.

Ceny domów w Nottingham

Ceny domów w Nottingham są o około 450 000 funtów tańsze niż w Londynie. Co czyni z tego miasta bardzo atrakcyjne miejsce do osiedlenia się. Według Rightmove średnia cena nieruchomości w Nottingham w ciągu ostatniego roku wyniosła 258 453 funty. Dla porównania, średnia cena domów w Londynie wynosiła 702 051 funtów w ciągu ostatniego roku.

