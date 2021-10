W tym mieście w UK pracownicy Tesco będą sprawdzać paragony klientów przy wyjściu ze sklepu. Ma to zapobiec kradzieżom

Fot. Getty

Pracownicy Tesco w Rotherham będą regularnie sprawdzać paragony klientów wychodzących ze sklepu. W ten sposób chcą oni ukrócić antyspołeczne zachowania i zapobiec kradzieżom.

Od 12 października klienci sklepu Tesco Extra w Rotherham muszą się liczyć ze wzmożonymi kontrolami. Od tego dnia pracownicy sklepu będą sprawdzać paragony klientów przy wyjściu z budynku, aby upewnić się, że zapłacili oni za swoje zakupy. Zarząd sklepu uznał, że właśnie w ten sposób można zapobiec różnym antyspołecznym zachowaniom, w tym zwłaszcza kradzieżom w sklepie. Dodatkowo chodzi też o to, by pracownicy mogli się skupić na przydzielonych im zadaniach,w tym na przykład na wykładaniu towarów na półki, i by nie musieli w tym czasie kontrolować, czy klienci przypadkiem nie chowają czegoś za pazuchą.

Tesco – wygoda i bezpieczeństwo zakupów

W związku z wprowadzanymi kontrolami, w sklepie pojawiła się informacja dla klientów o następującej treści:

„Wprowadzamy pewne zmiany w naszym sklepie i chcieliśmy Was o tym poinformować z wyprzedzeniem... Od wtorku 12 października będziemy prosić wszystkich klientów o przedstawienie paragonu na zakupiony towar przy wyjściu ze sklepu. Wiemy, że może to zabrzmieć nieco dziwnie, ale naprawdę wierzymy, że jest to właściwe postępowanie dla dobra naszych stałych klientów. W ciągu ostatnich 6 miesięcy wysłuchaliśmy wielu opinii klientów, a najważniejszą rzeczą, o której mówią ludzie, jest potrzeba czucia się bezpiecznym w okolicy i w naszym sklepie. My też tego chcemy! Nieustannie szukamy sposobów, aby robienie przez Was zakupów było tak proste, bezpieczne i przyjemne, jak to tylko możliwe. Niestety czas, który chcemy poświęcić na obsługę klientów, dostarczanie pożądanych produktów na półki i upewnianie się, że robimy dla Was wszystko, co w naszej mocy, spędzamy zamiast tego na zajmowaniu się wieloma przejawami antyspołecznych zachowań i kradzieżami. Te, jak wiemy, mogą uczynić Wasze zakupy nieprzyjemnymi i mogą wprowadzić Was w stan niepokoju”.