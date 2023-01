W tym mieście w UK ludzie będą pracować dosłownie „do śmierci”? Niewielu może tu dożyć wydłużonego wieku emerytalnego

Obecnie w Wielkiej Brytanii wiek emerytalny wynosi 66 lat, natomiast do roku 2028 ma on wzrosnąć do 67 lat. Jednak w planach rządu jest jeszcze dalej idące wydłużenie wieku emerytalnego - do 68 lat w 2046 roku. Jeśli tak się stanie, to w jednej z dzielnic Blackpool, gdzie średnia długość życia dla mężczyzn wynosi zaledwie 67 lat i trzy miesiące, większość ludzi będzie pracować dosłownie aż do śmierci.

Wiek emerytalny od 68. roku życia – czy to nie przesada?

Wydłużanie wieku emerytalnego to powszechna procedura w krajach wysoko rozwiniętych, a to ze względu na notowany u nich, wysoki poziom usług medycznych i bardzo dobre warunki życia. Jednak nawet i w tym względzie musi istnieć jakaś granica, której zwyczajnie nie można przekroczyć. W Wielkiej Brytanii wiek emerytalny wynosi obecnie 66 lat, ale między rokiem 2026 a 2028 osiągnie on poziom 67 lat. Następnie między 2044 a 2046 rokiem ma on wzrosnąć do 68 lat. Jednak, co znamienne, rząd chce przyspieszyć ten ostatni etap i podnieść wiek emerytalny do 68 lat już w latach 2037/39.







W tym mieście ludzie nie będą dożywać wieku emerytalnego?

Niestety, jak wskazują eksperci, podnoszenie wieku emerytalnego uzasadnione jest tylko tam, gdzie ludzie cieszą jako takim poziomem życia. Na wielu obszarach Wielkiej Brytanii warunki takie nie występują i śmiało można powiedzieć, że wraz z dalszym wydłużaniem wieku emerytalnego wielu ludzi będzie zwyczajnie pracować „aż do śmierci”. Na przykład w Bloomfield w Blackpool średnia długość życia mężczyzn wynosi zaledwie 67 lat i trzy miesiące, czyli, jak nietrudno zauważyć, mniej niż nowy, proponowany przez rząd na połowę stulecia wiek emerytalny.

W Blackpool późny wiek emerytalny nie jest opcją

Z oficjalnych danych rządowych wynika, że w 2019 roku w Blackpool znajdowało się aż osiem z 10 najbiedniejszych dzielnic w Anglii. - Jeśli oczekiwana długość życia jest mniejsza niż wiek emerytalny, to coś tu jest nie tak. Nawet kiedy ludzie dostają emerytury, to przez większość czasu nadal muszą żyć skromnie. Nie jest możliwe, abyśmy pracowali w tym wieku w branży budowlanej. Robię to od pięciu lub sześciu lat i już czuję, jak odbija się to na moim ciele z powodu ilości podnoszonych ciężarów. Z powodu wielu niebezpiecznych materiałów, z którymi mamy do czynienia, pyłu, nawet w przypadku stosowania środków ochrony indywidualnej, które mamy, nadal istnieje większe ryzyko problemów z oddychaniem, co prawdopodobnie doprowadzi do skrócenia naszej oczekiwanej długości życia – mówi na łamach mediów rozgoryczony budowlaniec, 24-letni Alex Johnston. A 38-letnia Leanne Hewitt, która prowadzi w Blackpool sklep z artykułami elektrycznymi, obawia się, że wiek emerytalny zbliży się do „połowy lat 70-tych”. - Nie sądzę, żebym kiedykolwiek dostała państwową emeryturę, przy obecnym stanie rzeczy. Będziemy dosłownie pracować nad naszymi grobami. Ludzie starają się zdobyć jak najwięcej pracy, żeby tylko móc jeść, żeby móc żyć. A oczekiwana długość życia spadnie, jeśli ludzie nie będą mogli sobie pozwolić na jedzenie lub ogrzanie się – dodaje.

Ludzie nie będą w stanie tak długo pracować

Wielu mieszkańców UK jest przekonanych, że nie da rady pracować tak długo, jak chce rząd. - Planujemy, że dostaniemy naszą emeryturę za kolejne 30 lat, ale do tego czasu wiek emerytalny ponownie wzrośnie. Ludzie nie będą w stanie tego zrobić fizycznie. Ludzie pracują całe życie, ale po co, żeby ci powiedzieli, że musisz pracować dłużej? A nawet gdy już przejdą na emeryturę, to pieniądze nie wystarczą im na utrzymanie, ponieważ koszty życia tak bardzo wzrosły. Miałam prywatną emeryturę, ale musiałam ją przerwać, ponieważ nie było mnie stać na dalsze jej wpłacanie – mówi rozgoryczona 39-latka Cat Barry. A wtóruje jej 34-letni John O'Connor, który prowadzi hotel w Bloomfield, mówiąc: - Mój tata ma 62 lata i zostało mu jeszcze pięć lat do emerytury. On całe życie pracował, a teraz znowu chcą podwyższyć? To jest złe. To żart, zwłaszcza gdy spojrzy się na średnią długość życia tutaj. Wiek emerytalny powinien być coraz niższy, a nie coraz wyższy.

