W tym mieście padła wygrana miliona funtów w Lotto, ale… nikt się po nią nie zgłosił i przepadła

W tym tygodniu przepadła wygrana w wysokości miliona funtów w National Lottery, gdyż nikt się po nią nie zgłosił. Osoba, która zakreśliła szczęśliwe liczby, miała czas na odebranie niebagatelnej kwoty od 9 listopada, jednak ostateczny termin upłynął w czwartek.

Wygrana padła w Swindon – to właśnie w tym mieście w Wiltshire ktoś zakreślił pięć szczęśliwych liczb i bardzo możliwe, że zapomniał o tym fakcie lub zgubił los. Od 9 listopada czekano na to, aż szczęśliwiec zgłosi się po czekające na niego lub na nią milion funtów.

Termin jednak upłynął w tym tygodniu w czwartek i zgodnie z obowiązującymi zasadami pieniądze trafią do organizacji charytatywnych wybranych przez National Lottery.

Jak powiedział Andy Carter z National Lottery:

- Desperacko poszukiwaliśmy tajemniczej osoby będącej właścicielem kuponu, aby wręczyć jej/jemu nagrodę, która może przecież bardzo zmienić czyjeś życie. Niestety potwierdzam, że osoba będąca właścicielem/-ką kuponu nie zgłosiła się po wygraną do wyznaczonego terminu i w ten sposób straciła dostęp do znacznej sumy pieniędzy. W obecnej sytuacji oraz aby zapobiec powtórzeniu się podobnej apelujemy do wszystkich graczy National Lottery, aby grali i sprawdzali swoje kupony online.

Gdy gramy przez internet lub korzystając z aplikacji mobilnej, w przypadku wygranej dana osoba otrzymuje mailem powiadomienie o wygranej. Szczęśliwcy mają 180 dni na jej odebranie.