Praca i finanse W tym mieście najgorzej podróżuje się do pracy. I nie jest to Londyn

Najnowsze badania pokazały, że co czwarty londyńczyk nienawidzi podróżować środkami transportu publicznego do pracy. Ale to wcale nie Londyn jest miastem, w którym do pracy dotrzeć jest najtrudniej. Jest nim, paradoksalnie, Edynburg.

Dojazd do pracy to katorga dla mieszkańców Edynburga

Mieszkańcy Edynburga muszą poświęcić średnio 11,52 godziny tygodniowo na dojazd do pracy. Co ciekawe zatem, to nie w Londynie, a w stolicy Szkocji podróżowanie do pracy stanowi największą udrękę dla mieszkańców. Londyńczycy poświęcają na dojazd do pracy średnio 7,83 godziny tygodniowo.

Londyn gorzej jednak wypada w zestawieniu z Edynburgiem, kiedy porównamy ceny biletów na komunikację miejską. W stolicy Szkocji średni koszt miesięcznego biletu wynosi 59,93 funta. Z kolei w Londynie cena za miesięczny bilet na transport publiczny jest ponad trzykrotnie wyższa i wynosi oszałamiające 182,28 funta.

Na trzecim miejscu na niechlubnym podium znalazło się Wolverhampton w West Midlands, gdzie mieszkańcy poświęcają na podróż do pracy średnio 7,3 godziny tygodniowo. Jeśli zaś chodzi o koszt miesięcznego biletu, to wynosi on 60 funtów.

Najtańsze miejsca do życia w okolicach Londynu

Osoby pracujące w Londynie często wybierają zakup domu lub mieszkania w mieście położonym w niedalekiej odległości od stolicy. Tam bowiem często mogą dojechać nawet w przeciągu godziny, a z drugiej strony ceny nieruchomości poza Londynem są dużo niższe.

Poniżej prezentujemy najtańsze miasta w okolicy Londynu wraz ze średnimi cenami nieruchomości (na podstawie HM Land Registry z października 2023 r.);

1. Peterborough, Cambridgeshire = £250 492

2. Purfleet-On-Thames, Essex = £253 952

3. Wellingborough, Northamptonshire = £248 050

4. Northampton, Northamptonshire = £280 848

5. Pitsea, Essex = £297 494

6. Rugby, Warwickshire = £290 335

7. Chatham, Kent = £302 301

8. Bletchley, Buckinghamshire = £332 696

9. Colchester, Essex = £321 023

10. Luton, Bedfordshire = £318 612