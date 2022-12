W tych regionach UK najwięcej kierowców straciło prawo jazdy. Jakich najczęściej dopuszczają się wykroczeń?

W tych regionach Wielkiej Brytanii najwięcej kierowców ma obecnie zakaz poruszania się po drogach. Jakie są tego przyczyny? Za jakie wykroczenia na Wyspach najczęściej traci się prawo jazdy?

Według oficjalnych danych zebranych przez Driver and Vehicle Licensing Agency (DVLA) i udostępnionych przez szkołę jazdy Bill Plant, w 2021 r. w Wielkiej Brytanii prawa do poruszania się po drogach nie miało aż 135 242 kierowców. Region, w którym najwięcej kierowców straciło prawo jazdy, był Yorkshire and the Humber, gdzie takich przypadków było ponad 18 675.





10 regionów UK, w których w 2021 roku znalazło się najwięcej nieodpowiedzialnych kierowców:

1. Yorkshire and the Humber - 18 675

2. North West England - 18 511

3. Londyn – 18 468

4. South East England – 16 244

5. West Midlands – 12 703

6. East England – 11 370

7. South West England – 10 825

8. East Midlands – 9 689

9. North East England – 4 309

10. South East Wales – 4 257

Za jakie wykroczenia kierowcy w UK najczęściej tracą prawo jazdy?

Poniżej znajdziecie 10 najczęstszych powodów, dla których kierowcy w UK tracą prawo jazdy według danych zebranych przez he DVLA:

1. Ponad 12 punktów karnych w ciągu trzech lat za różne – lub powtarzające się – wykroczenia – 45 632;

2. Jazda pod wpływem alkoholu (powyżej dozwolonego limitu) lub próba kierowania samochodem w takim stanie – 34 969;

3. Jazda pod wpływem narkotyków lub próba kierowania samochodem w takim stanie – 27 267;

4. Jazda bez ważnego prawa jazdy odebranego kierowcy na skutek wyroku sądu – 9 529;

5. Kontrola policyjna na drodze i odmowa poddania się badaniu na obecność alkoholu lub narkotyków – 8 200;

6. Niebezpieczna jazda zagrażająca innym uczestnikom ruchu – 5 976;

7. Jazda nieubezpieczonym samochodem – 3 183;

8. Przekroczenie limitu prędkości na drodze publicznej – 2 979;

9. Przekroczenie limitu prędkości na autostradzie – 1 583;

10. Zabór pojazdu ze spowodowaniem zagrożenia – 1 305.

Zmiany przepisów w ruchu drogowym w UK – bądź na bieżąco!

W Wielkiej Brytanii stosunkowo często dochodzi do zmian przepisów drogowych, dlatego warto od czasu do czasu uaktualniać sobie wiedzę na ten temat, żeby nie łapać niepotrzebnie punktów karnych. Ostatnie zmiany w ruchowym weszły w życie we wrześniu. - Bardzo ważne jest, aby wszyscy kierowcy zwrócili uwagę na zmiany w przepisach drogowych, które właśnie weszły w życie. Nikt nie chce otrzymać grzywny lub surowej kary za prowadzenie pojazdu tylko dlatego, że nie jest na bieżąco z nowymi przepisami. Zarówno rząd, jak i samorządy lokalne wprowadziły kolejne rozporządzenia mające na celu poprawę jakości powietrza w centrach miast, a także ogólnie [zwiększające] bezpieczeństwo ruchu drogowego dla wszystkich użytkowników – mówił kilka miesięcy temu w mediach rzecznik prasowy firmy leasingowej LeaseCar.uk sae.

Zmiany przepisów drogowych we wrześniu 2022

Poniżej prezentujemy Wam cztery najważniejsze zmiany w przepisach drogowych, które weszły w życie w UK we wrześniu:

Całkowity zakaz używania telefonu komórkowego w trakcie jazdy

Od września 2022 roku kierowcy w Wielkiej Brytanii nie mogą korzystać z telefonów komórkowych na żadnym etapie podróży i z żadnego powodu. Wcześniej kierowcy mieli prawo używać telefonów do celów, które nie były „komunikacją interaktywną”, a zatem na przykład do szukania muzyki lub robienia zdjęć. Jednak teraz prawo zostało zaostrzone, co oznacza całkowity zakaz korzystania z telefonu w trakcie jazdy. Każdy kierowca, który zostanie przyłapany na używaniu telefonu, i to niezależnie od przedstawionego powodu, otrzyma grzywnę w wysokości £200 i sześć punktów karnych. Dodatkowo kierowcy, którzy zdali egzamin w ciągu ostatnich dwóch lat, mogą całkowicie stracić prawo jazdy, jeśli zostaną przyłapani na korzystaniu z telefonu komórkowego.

Strefy niskiej emisji (Low Emission Zones)

Strefy Niskiej Emisji (Low Emission Zones, LEZ) pojawiają się w coraz większej liczbie miast w Wielkiej Brytanii i mają na celu zarządzanie zanieczyszczeniami. Jeśli pojazd spełnia wymogi w zakresie minimalnych standardów emisji, to może wjechać do strefy, ale tylko po uiszczeniu stosownej opłaty. Strefy LEZ występują już nie tylko w Londynie, ale też w Brighton czy Birmingham. Do wprowadzenia takiego rozwiązania przymierzają się też władze Dundee, Aberdeen i Edynburga.

Ogranicznik prędkości – speed limiter

Od lata 2022 roku wszystkie nowe samochody w UK muszą być wyposażone w tzw. ogranicznik prędkości (speed limiter). Tego typu urządzenie ma ograniczać moc silnika, a tym samym ograniczać prędkość samochodu. Nadal jednak podstawowym obowiązkiem kierowcy będzie przestrzeganie ograniczeń prędkości ustalonych dla konkretnych dróg.

Transport towarów do Europy

Od jesieni 2022 roku kierowcy potrzebują licencji na przewożenie towarów lub osób, jeśli odbywa się to na zasadzie wynajmu lub jest za wynagrodzeniem. Nowe przepisy dotyczyć będą m.in. grupowych podróży minibusem z podziałem kosztów - do krajów Unii Europejskiej, Islandii, Liechtensteinu, Norwegii i Szwajcarii.





Zajrzyj także na naszą główną stronę: PolishExpress.co.uk - będzie nam miło!

Artykuły polecane przez PolishExpress.co.uk:

W UK nastąpił wysyp osób zgłaszających niezdolność do pracy. O przyznanie zasiłku wnioskuje coraz więcej nastolatków

Drożejący karp w Polsce w sezonie świątecznym stał się tematem... brytyjskich mediów!

W 2023 pracując w Wielkiej Brytanii, będziemy zarabiać tyle, ile w 2006 roku

Newsy z UK na Twoją skrzynkę - subskrybuj! Zapisz mnie!