Ceny paliwa – zarówno benzyny, jak i diesla, znacząco różnią się między sobą w zależności od regionu i stacji. Są takie miejsca, gdzie kierowcy standardowo płacą o ok. 10 p na litrze mniej niż wynosi średnia dla Wielkiej Brytanii. Co to za miejsca?

Gdzie w UK znajdują się stacje z najtańszym paliwem?

Z analizy przeprowadzonej przez ekspertów AA wynika, że w niektórych miejscowościach w Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej benzyna i olej napędowy są tańsze o średnio 10 p na litrze. W związku z tym szczęściarze za napełnienie baku do pełna płacą od 5 do 7,5 funta mniej niż większość kierowców w UK. Najwięcej powodów do radości mają w tym względzie mieszkańcy Coleraine w Irlandii Północnej, gdzie cena benzyny bezołowiowej jest zdecydowanie poniżej średniej. W Coleraine, na stacji Sainsbury’s, kierowcy płacą 140,9 p za litr, czyli o 13,6 p mniej niż wynosi średnia w UK (154,5 p). Z kolei w Hastings litr benzyny bezołowiowej kosztuje 143,9 p, a w Peterborough – 143,9 p (w obu przypadkach są to stacje Sainsbury’s).

Gdzie można tanio zatankować w UK?

Bazując na zestawieniu przygotowanym przez AA, na podstawie programu przejrzystości cen paliw opracowanego przez Urząd ds. Konkurencji i Rynków (ang. Competition and Market Authority, CMA), poniżej prezentujemy 12 miejsc, w których można naprawdę tanio zatankować w UK.

Benzyna bezołowiowa

Coleraine: 140,9 p (Sainsbury’s)

Hastings: 143,9 p (Sainsbury’s), 144,9 p (Esso), 144,9 p (Texaco) 144,9 p (Jet)

Peterborough: 143,9 p (Sainsbury’s)

Wantage: 143,9 p (Sainsbury’s)

Liverpool: – 143,9 p (Esso), 144,9 p (Sainsbury’s)

Battle: 144,9 p (Esso)

Bridgend: 144,9 p (Esso)

Newton-Le-Willows, Merseyside: 144,9 p (Esso)

Kettering: 144,9 p (Sainsbury’s)

Cannock: 144,9 p (Sainsbury’s)

Torquay: 144,9 p (Sainsbury’s)

Strathaven: 144,9 p (Sainsbury’s)

Przypomnijmy, że średnia cena za litr benzyny bezołowiowej w Wielkiej Brytanii wynosi obecnie 154,5 p.

Diesel

Wrexham: 151,7 p (Asda), 151,9 p (Sainsbury’s)

Whitby: 151,9 p (Sainsbury’s)

Huddersfield: 152,9 p (Sainsbury’s)

Ballymena: 152,9 p (Sainsbury’s)

Coleraine: 152,9 p (Sainsbury’s)

Hastings: 152,9 p (Sainsbury’s)

Ipswich: 152,9 p (Sainsbury’s)

Dungannon: 152,9 p (Sainsbury’s)

Liverpool: 152,9 p (Esso)

Manchester: 152,9 p (Asda)

Przypomnijmy, że średnia cena za litr diesla w Wielkiej Brytanii wynosi obecnie 161,4 p.

