W tych 6 zawodach nie musisz mieć doświadczenia, aby aplikować o pracę, a pracodawcy oferują pełne szkolenie

Niezależnie od tego, czy to będzie twoja pierwsza praca na Wyspach, czy zwyczajny powrót do pracy po przerwie, teraz, gdy wiele firm ponownie otwiera się wraz z kolejnym etapem wychodzenia z lockdownu, jest idealny czas na szukanie zatrudnienia w UK.

Po tym, jak od 12 kwietnia puby, restauracje, salony fryzjerskie, kosmetyczne, sklepy non-essentials i inne biznesy zostały nareszcie otwarte, wzrosło także zapotrzebowanie na pracowników. Dlatego też można z przekonaniem stwierdzić, że jest to idealny czas na szukanie zatrudnienia na Wyspach. Niestety niekiedy kandydaci nie są brani pod uwagę przez pracodawcę ze względu na brak doświadczenia lub inne doświadczenie zawodowe od wymaganego. Jednak na stanowiska, których listę przygotowaliśmy nie jest wymagane doświadczenie, a pracodawcy oferują pełne szkolenie.

W tych 6 zawodach praca bez doświadczenia

Jeśli nie odpowiada ci twoja obecna praca i chcesz zmienić zawód albo nie masz jeszcze żadnego doświadczenia na rynku pracy, w tych zawodach bez problemu możesz znaleźć zatrudnienie, a pracodawcy oferują swoim pracownikom pełne szkolenie.

Barista/baristka

Jak wiemy w obecnym świecie bez kawy ciężko jest funkcjonować, a wzbogacone o różne dodatki kawy możemy z łatwością dostać na miejscu lub na wynos w sieciach różnych kawiarni na Wyspach. W miejscach tych bardzo często poszukują pracowników, od których doświadczenie nie jest wymagane, gdyż i tak zapewnia się im szkolenie. W zawodzie tym możemy liczyć na wynagrodzenie od 8 do prawie 10 funtów za godzinę, więc nie jest najgorzej. Ponadto w zależności od naszych potrzeb bez problemu możemy zatrudnić się na cały lub pół etatu.

Pracownik pizzerii

W pizzeriach – szczególnie tych popularnych z dostawą na wynos – często prowadzi się rekrutacje zarówno na stanowiska związane z przygotowaniem pizzy, jak i jej dostarczaniem do klienta. Jest to często praca zmianowa, z wieczorami i weekendami w trybie 7-dniowym. Płaca to około 8,90 funta za godzinę.

Pracownik hotelu

Wraz ze stopniowym wychodzeniem z lockdownu otwierane będą hotele i miejsca wypoczynku. Obecnie większość z nich jest zamknięta, ale nie wszystkie, jednak pełne otwarcie nastąpi najwcześniej 17 maja, kiedy to przywrócone zostaną podróże. Warto jednak zwrócić uwagę na fakt, że już teraz ruszyły rekrutacje. Praca w hotelu ma tę zaletę, że można w niej liczyć na elastyczność godzin pracy a także samego zatrudnienia. Może być to praca na cały lub część etatu, a stawka godzinowa wynosi około 9 funtów.

Kelner/kelnerka, barman/barmanka

Podobnie jak w przypadku kawiarni, na zatrudnienie możemy liczyć także w otwartych od 12 kwietnia pubach i restauracjach. Potrzebne są tam osoby zarówno na stanowisko kelnerów/kelnerek, którzy podadzą klientom zamówienia do stolików na zewnątrz lokali, jak i barmanów/barmanek, którzy naleją spragnionym kufel piwa. W zależności od rejonu stawka godzinowa może wynieść od 6,50 do 9 funtów.

Sprzedawca/sprzedawczyni

Oprócz kawiarni, pubów i restauracji 12 kwietnia otwarte zostały także sklepy non-essentials, do których poszukiwani są sprzedawcy. Doświadczenie w zawodzie nie jest wymagane, jednak istotna jest umiejętność współpracy z klientem. Tutaj także możemy zdecydować się na pełen lub część etatu, a stawka godzinowa wynosi około 8,79 funta.

Pracownik supermarketu

Supermarkety otwarte są przez cały okres trwania lockdownu, a zapotrzebowanie na pracowników utrzymuje się na stałym i stabilnym poziomie. Oprócz pracowników potrzebnych do obsługi kas, dostępne stanowiska są także dla pracowników magazynów, czy osób wykładających towary na półki. Stawka godzinowa wynosi nawet 10 funtów za godzinę.