W trakcie lockdownu Brytyjczycy pili najwięcej alkoholu w Europie. Jak na ich tle wypadli Polacy?

Fot. Getty

Od początku pierwszego lockdownu częstotliwość picia alkoholu wzrosła w Wielkiej Brytanii najbardziej w całej Europie. Czy w Polsce tendencja jest podobna?

European Institute of Innovation and Technology (EIT) opublikował wyniki badań dotyczących tego, w jaki sposób lockdown zmienił nawyki dotyczące jedzenia i picia (w tym alkoholu). Badanie przeprowadzono na grupie 5000 osób pochodzących z 10 państw Europy - Finlandii, Francji, Niemiec, Grecji, Włoch, Polski, Rumunii, Hiszpanii, Szwecji i Wielkiej Brytanii.

Kto pił najwięcej alkoholu w czasie lockdownu?

Jak się okazuje, pod względem wzrostu spożycia alkoholu w czasie lockdownu Polacy nie znaleźli się nawet w pierwszej trójce. Na szczycie „rankingu” pojawiła się za to Wielka Brytania, gdzie odnotowano 29-procentowy skok spożycia alkoholu. W czołówce znalazły się również Finlandia i Szwecja, gdzie spożycie alkoholu w czasie pandemii również wyraźnie wzrosło.

Co ciekawe, biorąc pod uwagę wszystkie przebadane kraje, odnotowano ogólny spadek spożycia alkoholu w Europie od marca 2020. Niemal co czwarty badany (24%) stwierdził, że obecnie pije mniej alkoholu niż przed pandemią, natomiast do większego spożycia alkoholu przyznał się co piąty badany (20%). Odsetek netto pokazuje zatem, że więcej osób ogranicza picie alkoholu niż je zwiększa. Jest tak w siedmiu na dziesięć przebadanych państw Europy.

Polacy piją mniej wódki w czasie pandemii?

Co ciekawe, tendencja taka obserwowana jest także w Polsce. Potwierdzają to dane polskiego GUS-u, wskazujące, że w kwietniu 2020 po wprowadzeniu lockdownu sprzedaż wódki w Polsce spadła aż o 18%, a w pierwszy czterech miesiącach pandemii wyprodukowano w Polsce o 11% mniej wódki.

Poza spożyciem alkoholu, inną zbadaną przez EIT kwestią były zmiany nawyków dotyczących gotowania. Okazuje się, że dzięki lockdownowi zarówno Brytyjczycy, jak i Polacy więcej gotują w domu samodzielnie, spożywając mniej dań kupnych, gotowych - tylko do odgrzania.