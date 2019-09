W tej kwiaciarni w Walii kwiaty pochodzą wyłącznie spoza UK! Właścicielka jest przerażona wizją No Deal Brexit [wideo]

Fot. YouTube

Dziennikarz ITV News udał się do Caerphilly - niewielkiego miasteczka w południowej Walii, gdzie mieszkańcy są mocno podzieleni ws. wizji wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej bez umowy. Dla jednych No Deal Brexit nie stanowi żadnego zagrożenia, dla innych z kolei to całkowita katastrofa.

- Pracuję w tym biznesie od 4,5 roku. Kupuję moje kwiaty od jednej z firm w Holandii. Kwiaty przyjeżdżają do Caerphilly wielką ciężarówką w każdy wtorek – mówi właścicielka lokalnej kwiaciarni. A później dodaje, odpowiadając na pytanie dziennikarza, że żaden gatunek sprzedawanych przez nią kwiatów nie pochodzi z Wielkiej Brytanii.

Czytaj też: Co z opieką zdrowotną po Brexicie? Czy Polacy mieszkający w UK będą mogli nadal leczyć się w Polsce za darmo?

Co zatem No Deal Brexit może oznaczać dla właścicielki kwiaciarni, a także dla wielu innych przedsiębiorców, aktywnie handlujących z firmami z kontynentu? - No Deal Brexit może potencjalnie doprowadzić do tego, że nasze kwiaty staną się tak drogie, że nie będziemy w stanie pozostać w biznesie. To oznacza, że musiałabym zamknąć swój sklep, a moi pracownicy straciliby pracę – wyznaje rozgoryczona Walijka.

Ale nie wszyscy w Caerphilly są przerażeni wizją twardego Brexitu. Jedna z mieszkanek miasta, zapytana o to przez dziennikarza ITV News jest pewna, że Brytyjczycy jakoś sobie poradzą. - Stworzymy swój własny rynek, przynajmniej tak mi się zdaje, że tak zrobią brytyjscy farmerzy. To znaczy, to był demokratyczny wybór. Zagłosowaliśmy za wyjściem, więc tak powinno to pozostać – twierdzi Brytyjka w średnim wieku, przekonana o racji większości narodu wyrażonej w referendum w czerwcu 2016 r.

Poradnik dotyczący twardego Brexitu: Jak brak umowy z UE wpłynie na nasze życie w Wielkiej Brytanii