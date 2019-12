W teatrze POSK-u kultowe dzieło Sławomira Mrożka! Zapraszamy Was na „Tango”

Kultowe dzieło Sławomira Mrożka doczekało się swojej premiery na polonijnej scenie teatru POSK-u. Zachęcamy Was serdecznie do kupna biletu do teatru jako prezentu dla bliskich na gwiazdkę.

Z myślą o swoich najbliższych i o dobrej zabawie zarezerwujcie sobie godzinę 19 w sobotę 15 lutego lub godzinę 16 w niedzielę 16 lutego na czarną komedię Sławomira Mrożka „Tango”. Teatr POSK-u na Hammersmith w tych dniach wystawi słynne dzieło polskiego dramatopisarza w reżyserii Agaty Puszcz.

Na scenie będziecie mogli zobaczyć: Łukasza Kornackiego w roli Artura, Teresę Greliak w roli Eugenii, Janusza Guttnera w roli Eugeniusza, Adama Hypkę w roli Stomila oraz Joannę Kańską lub Beatę Majkę w roli Eleonory, Agatę Puterko w roli Ali i Łukasza Zaplotnego w roli Edka.

„Tango” Mrożka jest niewątpliwie najzabawniejszą komedią sezonu. Najwybitniejsze dzieło polskiego dramatopisarza bawi i zdumiewa, a jego aktualność z porażającą precyzją wpisuje się w nasze czasy!

W świecie pozbawionym zasad i wartości, w niedużym, zagraconym mieszkaniu rozgrywa się starcie pokoleń. Paradoksalnie to najmłodszy członek rodziny, 25-letni Artur dąży do opanowania chaosu i uprządkowania świata, który jego rodzice - Stomil i Eleonora przewrócili do góry nogami i doprowadzili do absolutnej anarchii. Walcząc o przywrócenie tradycji, Artur zmuszony będzię do poskromienia buntu rodziców, okiełznania babci Eugenii i wuja Eugeniusza a także zdobycia uczucia młodziutkiej Ali. Na drodze stanie mu jednak prymitywny osiłek Edek - typ spod ciemnej gwiazdy.

Wyśmienita czarna komedia Mrożka w brawurowej interpretacji aktorów Sceny Polskiej.UK gwarantuje rozrywkę na najwyższym poziomie!

Sobota 15 lutego 19:00 (oraz 11:00 dla szkół)

Niedziela 16 lutego 16:00

Teatr POSK-u, Hammersmith, King Street 238-246, Londyn

Bilety:

£12, £15, £20 oraz £10 (grupowe), zniżki dla studentów i emerytów

Kup teraz online: http://www.scenapolskauk.eventbrite.co.uk/

lub w kasie teatru od 10 lutego w godz. 19:00-21:00

tel. 07955389058

Reżyseria: Agata Puszcz

Scenografia: Beata Barton-Chapple

Występują:

Artur - Łukasz Kornacki,

Eugenia - Teresa Greliak,

Eugeniusz - Janusz Guttner,

Stomil - Adam Hypki,

Eleonora -Joanna Kańska/Beata Majka,

Ala - Agata Puterko,

Edek - Łukasz Zapłotny

