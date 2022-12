W te święta sięgnij po czekoladową przyjemność od marki E.Wedel

artykuł sponsorowany

Święta Bożego Narodzenia to dla wielu z nas najpiękniejszy czas w roku. Czas pełen radości, spokoju, ale także wielkich przyjemności, którymi warto dzielić się z najbliższymi. Te najsłodsze upominki warto wybrać z oferty E.Wedel, która od lat towarzyszy Polakom w wyjątkowych dla nich chwilach, niemalże na całym świecie.

W bożonarodzeniowej ofercie E.Wedel nie mogło zabraknąć znanych i lubianych wedlowskich łakoci, ale także limitowanych nowości. Słodycze to doskonały pomysł na prezent lub słodki dodatek do niego, który docenią zarówno ci młodsi, jak i starsi miłośnicy czekolady. Co więcej, dzięki świątecznej szacie graficznej, wedlowskie produkty sprawdzą się także jako dekoracja świątecznego stołu, a nawet ozdoby choinkowe.

Kultowe Ptasie Mleczko® w świątecznym wydaniu

W tym roku w świątecznym portfolio E.Wedel dostępne będą aż 4 warianty niebiańsko lekkich pianek Ptasie Mleczko®. Obok dwóch najpopularniejszych smaków – waniliowego w czekoladzie deserowej oraz śmietankowego w czekoladzie mlecznej, pojawią się także dwa dodatkowe. Pierwszy z nich tworzy dwuwarstwowa, waniliowo-czekoladowa pianka oblana czekoladą deserową. Drugi to natomiast całkowita nowość w portfolio marki, która łączy w sobie smak piernika i także czekoladę deserową.

Oferta dla najmłodszych

W bożonarodzeniowym portfolio E.Wedel nie mogło zabraknąć propozycji dla najmłodszych konsumentów. Radosny czas oczekiwania umilą im m.in. kalendarze adwentowe. Pierwszy z nich w klasycznej wersji o formacie bombonierki, drugi w wersji trójwymiarowej w postaci kolorowego domku z okienkami. Oprócz nich w portfolio znajdą się także: pyszne czekolady (m.in. Szyszka, Chruuup – w wersji kieszonkowej, a także Mleczka i Karmelowa), pralinki z nadzieniem mlecznym i karmelowym z chrupkami oraz wyjątkowy zestaw wedlowskich słodyczy z nausznikami. Na opakowaniach każdej z propozycji znajdziemy zimowych bohaterów: Pingwinka, Bałwanka i Renifera, którzy wywołają uśmiech na twarzy niejednego malucha.

Idealne na prezent i na chwilę dla siebie

Marka E.Wedel nie zapomniała także o propozycjach dla dorosłych konsumentów. Z myślą o nich w portfolio znaleźć można aż 4 warianty kultowych Baryłek: Nalewki, Kawowe, Baryłki Mini w formie kalendarza adwentowego oraz Baryłki Mix w dużej puszce, w której – zgodnie z nazwą – znajduje się mix pyszności o smaku: advocat, whisky, cherry i cacao choix. Miłe wspomnienia przywołają także dostępne w portfolio kultowe produkty, tj. ręcznie dekorowany Torcik Wedlowski, Kula Mieszanki Wedlowskiej lub Chałwa Królewska o oryginalnej, piernikowo-pomarańczowej nucie.

Gdzie je znaleźć?

Wszystkie produkty E.Wedel dostępne są w sklepach polonijnych w Wielkiej Brytanii. Gdzie dokładnie, sprawdzić można na stronie: http://wedel.com/#where-to-buy.