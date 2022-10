W szkołach w Anglii zabraknie asystentów nauczycieli? Coraz więcej pracowników wybiera pracę w supermarketach

Fot. Getty

Kryzys kosztów życia w UK zmusza asystentów nauczycieli do porzucania pracy w szkole na rzecz lepiej płatnej pracy w supermarketach czy lokalach gastronomicznych. Czy doprowadzi to do chronicznego kryzysu w systemie edukacji?

Eksperci nie mają wątpliwości – szkoły w UK „wykrwawiają się” z powodu porzucania zawodu przez nauczycieli i pomocników nauczycieli. Szczególnie trudna staje się sytuacja asystentów, którzy ze swoją pensją nie są często w stanie związać końca z końcem. Asystenci masowo porzucają już pracę w szkołach na rzecz znacznie lepiej płatnej pracy w supermarketach lub lokalach gastronomicznych. Dyrektorzy szkół alarmują, że cięcia dokonywane w szkolnych budżetach i podwyżki płac pracowników, które nie mają być finansowane przez rząd, postawią szkoły w całkowicie rozpaczliwym położeniu, włącznie z koniecznością dokonywania zwolnień. A na tym ucierpią przede wszystkim najsłabsze dzieci, które potrzebują więcej uwagi i czasu. Naukowcy z University of Portsmouth’s Education Research, Innovation and Consultancy Unit w Portsmouth ostrzegają, że „przewlekłe”, niskie zarobki asystentów nauczycieli, pomimo zwiększania ich roli w szkołach, są „zagrożeniem dla źródeł utrzymania [asystentów] i dla szkół”.

Szkoły w Anglii stoją obecnie przed licznymi wyzwaniami

Aż 96 proc. asystentów nauczycieli, którzy wzięli udział w ankiecie twierdzi, że ich wynagrodzenie nie starcza na pokrycie ich potrzeb, a wielu z nich dodaje, że dotychczas na tym stanowisku pracy utrzymywała ich jedynie potrzeba niesienia pomocy najbiedniejszym dzieciom. - Nigdy nie chodziło mi o pieniądze. Zdecydowanie nie robiłbym tego dla pieniędzy – mów jeden z nich. A Rob Webster, naukowiec z University of Portsmouth i współautor najnowszego raportu dodaje: - Szkoły stoją przed wieloma wyzwaniami, ale konsekwencje utraty asystentów szkolnych są w najwyższym stopniu katastrofalne. Bez tego personelu szkoły będą miały trudności z zapewnieniem odpowiedniego wsparcia dzieciom z dodatkowymi potrzebami. Obciążenie pracą nauczycieli również wzrośnie, jeszcze bardziej oddalając ich od zawodu i zniechęcając innych do dołączenia.

