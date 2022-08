W Szkocji zastrajkują pracownicy Royal Mail. Wstrzymane zostaną wszystkie dostawy i odbiory przesyłek

Fot. Getty

Pracownicy Royal Mail w Szkocji mają dość walki słownej o podwyższenie płac, w związku z czym zapowiedzieli szeroko zakrojoną akcję strajkową. Dostarczanie i odbieranie przesyłek zostanie całkowicie wstrzymane w ciągu czterech dni przypadających na koniec sierpnia i drugi tydzień września.

Pracownicy Royal Mail zrzeszeni w związku zawodowym The Communication Workers Union (CWU), przeprowadzą szeroko zakrojoną akcję protestacyjną w dniach 26 i 31 sierpnia, a także 8 i 9 września. Powodem ich odejścia ze stanowisk pracy jest spór o skalę proponowanych podwyżek. Royal Mail informuje, że pracownikom zaoferowano podwyżkę rzędu 5,5 proc., ale związek twierdzi, że na podwyżkę składają się trzy elementy: zwiększenie płacy o 2 proc., zwiększenie płacy o 1,5 proc. w zamian za zmianę warunków pracy, a także premia w wysokości £500. A to dla CWU niewystarczająco, w związku z czym, o czym poinformował sekretarz regionalny CWU na Szkocję Craig Anderson, negocjacje zostały zerwane.

Pracownicy poczty w Szkocji są na skraju wytrzymałości?

Craig Anderson precyzuje, że związek podejmuje akcję strajkową, ponieważ „nie dano [pracownikom] innego wyboru”. - Negocjacje rozpoczęły się w lutym w sprawie podwyżki płac dla pracowników w Royal Mail i negocjacje się załamały. Dali nagrodę w wysokości 2 proc. wynagrodzenia bez porozumienia. Zaoferowali kolejne 1,5 proc. za złożenie podpisów pod warunkami pracy i dodatkowe 500 funtów premii za wykonanie celów, co do których wiedzą, że są niemożliwe do osiągnięcia. Tak więc nigdy nie pojawiła się oferta 5,5 proc. wynagrodzenia – powiedział sekretarz CWU. I dodał: - Uczciwą ofertą z naszej perspektywy byłoby, gdyby oni usiedli z nami przy stole i faktycznie przyglądnęli się, gdzie i co pojawia się w związku z kryzysem kosztów utrzymania, i gdzie znajduje się firma z osiągniętymi zyskami. [Oni powinni] faktycznie zacząć negocjować procentową podwyżkę płac, która to odzwierciedla.

